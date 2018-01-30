Сотни митингующих в Каталонии прорвали оцепление и подошли к парламенту

Сторонники Карлеса Пучдемона на митинге у парка Сьюдадела сумели прорвать оцепление полиции, выставленное у здания парламента. Они требуют утвердить Пучдемона на должности главы женералитета.
В парламенте должно было пройти заседание по утверждению Карлеса Пучдемона главой женералитета. Спикер парламента Роже Торрен намеревался оспорить решение Конституционного суда, который постановил, что Пучдемон сможет возглавить Каталонию, лишь если лично явится на заседание, где будет решаться вопрос об утверждении его кандидатуры.
Однако в результате заседание не состоялось, так как в зал заседаний пришли только четыре депутата от леворадикальной партии «Кандидатура народного единства». А парламентарии от возглавляемой Пучдемоном коалиции «Вместе за Каталонию» так и не явились, передает РИА Новости.
В это время возле здания парламента проходил митинг сторонников Карлеса Пучдемона, который организовали «Каталонская национальная ассамблея» и «Комитеты в защиту республики». По данным полиции, в акции участвуют почти 4000 тысячи человек.
Вход в парк Сьюдадела у здания парламента был закрыт еще в 16:00. Но митингующие прорвали полицейский кордон и подошли вплотную к зданию. Активисты выкрикивают лозунги «Свободу политзаключенным!», «Ни шагу назад!», «Вон, оккупационные силы!», «Пучдемон — наш председатель!» и требуют провесит заседание. Некоторые участники митинга надели маски с изображением лица Пучдемона, в толпе видны и флаги «независимой Каталонии».
Между тем сам Карлес Пучдемон по-прежнему остается на территории Бельгии.
Однако в результате заседание не состоялось, так как в зал заседаний пришли только четыре депутата от леворадикальной партии «Кандидатура народного единства». А парламентарии от возглавляемой Пучдемоном коалиции «Вместе за Каталонию» так и не явились, передает РИА Новости.
В это время возле здания парламента проходил митинг сторонников Карлеса Пучдемона, который организовали «Каталонская национальная ассамблея» и «Комитеты в защиту республики». По данным полиции, в акции участвуют почти 4000 тысячи человек.
Вход в парк Сьюдадела у здания парламента был закрыт еще в 16:00. Но митингующие прорвали полицейский кордон и подошли вплотную к зданию. Активисты выкрикивают лозунги «Свободу политзаключенным!», «Ни шагу назад!», «Вон, оккупационные силы!», «Пучдемон — наш председатель!» и требуют провесит заседание. Некоторые участники митинга надели маски с изображением лица Пучдемона, в толпе видны и флаги «независимой Каталонии».
Между тем сам Карлес Пучдемон по-прежнему остается на территории Бельгии.
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