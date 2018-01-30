Добровольцы из Петербурга подвели итоги спасательного сезона

Члены поискового отряда «Экстремум» рассказали о СМИ о проведенных спасательных операциях.

Эта общественная организация развивается уже десятый год, и все это время — на добровольных началах. При этом все волонтеры аттестованы после прохождения специальных курсов.



В основном, ищут (в том числе при участии малой авиации) потерявшихся. В прошлом году спасено 196 человек. За всё время с помощью «Экстремума» из леса вывели уже более тысячи человек. Коме того, поисковики выезжают на пожары и ДТП. В рамках отряда действует также служба спасения домашних животных.



В прошлом сезоне спасатели «Экстремума» установили более сотни указателей в лесах Ленинградской области — в качестве помощи заблудившимся. И уже второй год члены отряда заступают на дежурства на собственном пожарном автомобиле. Его купили на средства выигранного гранта и частные пожертвования.