Петербургский стадион стал претендентом на звание лучшей арены года

Выбирать претендентов из десятков стран мира можно до начала марта.
Стадион «Санкт-Петербург» может быть назван лучшей мировой ареной 2017 года. Сегодня 68-тысячная арена вошла в шорт-лист международного конкурса спортивных сооружений.
С «летающей тарелкой», расположенной на Крестовском острове, конкурируют еще 26 стадионов, среди которых обновленные «Лужники» и арена мадридского «Атлетико» — «Ванда Метрополитано».
Победителя выберут как публичным, так и профессиональным голосованием на сайте. Окончательное решение огласят 7 марта.
С «летающей тарелкой», расположенной на Крестовском острове, конкурируют еще 26 стадионов, среди которых обновленные «Лужники» и арена мадридского «Атлетико» — «Ванда Метрополитано».
Победителя выберут как публичным, так и профессиональным голосованием на сайте. Окончательное решение огласят 7 марта.
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