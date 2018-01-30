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    Петербургский стадион стал претендентом на звание лучшей арены года

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Руслан Шамуков
    Петербургский стадион стал претендентом на звание лучшей арены года

    Петербургский стадион стал претендентом на звание лучшей арены года

    Петербургский стадион стал претендентом на звание лучшей арены года
  • Фото: РИА Новости © 2018, Руслан Шамуков

    • Выбирать претендентов из десятков стран мира можно до начала марта.

    Стадион «Санкт-Петербург» может быть назван лучшей мировой ареной 2017 года. Сегодня 68-тысячная арена вошла в шорт-лист международного конкурса спортивных сооружений.

    С «летающей тарелкой», расположенной на Крестовском острове, конкурируют еще 26 стадионов, среди которых обновленные «Лужники» и арена мадридского «Атлетико» — «Ванда Метрополитано».

    Победителя выберут как публичным, так и профессиональным голосованием на сайте. Окончательное решение огласят 7 марта.

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