«Зеленая коалиция» требует от Смольного остановить уплотнительную застройку Петербурга

Градозащитники обратились к властям с требованием избавить Петербург от строительства, нарушающего право граждан на комфортную городскую среду.

Градозащитники из Центрального района подсчитали, что за последние 20 лет только в историческом центре Петербурга возведено около 100 объектов уплотнительной застройки. И этот процесс продолжается до сих пор, отмечает корреспондент НТВ Юлия Олещенко.



«Уплотниловка» всегда связана с огромными деньгами, которые, как известно, любят тишину. Вот почему координаторы недавно созданного общественного движения «Зеленая коалиция», объединившего в своих рядах более 75 тысяч неравнодушных петербуржцев, решили не молчать. Чтобы о застройщиках- агрессорах наконец услышали в Смольном.



Марина Шишкина, журналист, общественный деятель: «Мы все разные. Кто-то живет в коммунальных квартирах, кто-то в коттеджах, кто-то в новостройках, кто-то в хрущёвках, которые подлежат реновации. Но мы все имеем право на чистый воздух и зеленые зоны. Мы хотим, чтобы губернатор города признал, что уплотнительная застройка в городе существует».



Горячие точки можно увидеть, просто посмотрев в окно, где один за другим вырастают башенные краны. Ради очередных элитных ЖК уже снесли здание яслей на Кирочной улице, 62, и детский сад напротив. Иногда для высокоприбыльной застройки под снос отдают целые кварталы. ЖК «Русский дом» на углу улицы Короленко и Баскова переулка вырастет на месте семи дореволюционных зданий. Стройплощадки теснят даже легендарную Снегирёвку.



Оказывается, на Васильевском острове плотность населения сейчас в три раза выше, чем в Шанхае. А чем будут дышать островитяне? Если редкие оазисы правительство города готово отдать под новые отели? Восемь тысяч подписей собрали горожане, протестующие против застройки зеленой зоны в устье реки Смоленки.



Подробнее — в репортаже НТВ.