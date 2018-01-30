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    «Зеленая коалиция» требует от Смольного остановить уплотнительную застройку Петербурга. Санкт-Петербург, градозащитники Петербурга, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Зеленая коалиция» требует от Смольного остановить уплотнительную застройку Петербурга

    «Зеленая коалиция» требует от Смольного остановить уплотнительную застройку Петербурга

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    «Зеленая коалиция» требует от Смольного остановить уплотнительную застройку Петербурга

    «Зеленая коалиция» требует от Смольного остановить уплотнительную застройку Петербурга

      Градозащитники обратились к властям с требованием избавить Петербург от строительства, нарушающего право граждан на комфортную городскую среду.

      Градозащитники из Центрального района подсчитали, что за последние 20 лет только в историческом центре Петербурга возведено около 100 объектов уплотнительной застройки. И этот процесс продолжается до сих пор, отмечает корреспондент НТВ Юлия Олещенко.

      «Уплотниловка» всегда связана с огромными деньгами, которые, как известно, любят тишину. Вот почему координаторы недавно созданного общественного движения «Зеленая коалиция», объединившего в своих рядах более 75 тысяч неравнодушных петербуржцев, решили не молчать. Чтобы о застройщиках- агрессорах наконец услышали в Смольном.

      Марина Шишкина      , журналист, общественный деятель: «Мы все разные. Кто-то живет в коммунальных квартирах, кто-то в коттеджах, кто-то в новостройках, кто-то в хрущёвках, которые подлежат реновации. Но мы все имеем право на чистый воздух и зеленые зоны. Мы хотим, чтобы губернатор города признал, что уплотнительная застройка в городе существует».

      Горячие точки можно увидеть, просто посмотрев в окно, где один за другим вырастают башенные краны. Ради очередных элитных ЖК уже снесли здание яслей на Кирочной улице, 62, и детский сад напротив. Иногда для высокоприбыльной застройки под снос отдают целые кварталы. ЖК «Русский дом» на углу улицы Короленко и Баскова переулка вырастет на месте семи дореволюционных зданий. Стройплощадки теснят даже легендарную Снегирёвку.

      Оказывается, на Васильевском острове плотность населения сейчас в три раза выше, чем в Шанхае. А чем будут дышать островитяне? Если редкие оазисы правительство города готово отдать под новые отели? Восемь тысяч подписей собрали горожане, протестующие против застройки зеленой зоны в устье реки Смоленки.

      Подробнее — в репортаже НТВ.

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