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    Петербургский суд запретил строить коттеджи в Баболовском парке Царского Села. Санкт-Петербург, Царское Село, парки и скверы, строительство, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургский суд запретил строить коттеджи в Баболовском парке Царского Села

    Петербургский суд запретил строить коттеджи в Баболовском парке Царского Села

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    Петербургский суд запретил строить коттеджи в Баболовском парке Царского Села

    Петербургский суд запретил строить коттеджи в Баболовском парке Царского Села

      Новый поворот в многолетнем конфликте вокруг возведения коттеджного поселка на территории Баболовского парка.

      Сегодня Куйбышевский районный суд встал на сторону градозащитников. Задание Смольного на разработку проектной документации строительства 71 здания в Баболовском парке признано незаконным.

      Правда, по словам активистов, праздновать победу пока рано. Даже после судебного решения собственник почти 23 гектаров земли, вероятно, не откажется от планов по возведению на своем участке элитного жилья и будет оспаривать принятое судом решение.

      Напомним: конфликт вокруг застройки Баболовского парка тянется более пяти лет. Судебные разбирательства идут с переменным успехом. При этом тяжбы с компанией, владеющей участком, ведут не только градозащитники, но и чиновники.

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