Путин обсудил с доверенными лицами пути решения стоящих перед Россией проблем

Владимир Путин провел встречу со своими доверенными лицами. Это те, кто будет проводить предвыборную агитацию и различные мероприятия в поддержку своего кандидата на президентских выборах. Президент также поблагодарил волонтеров, которые собирали подписи. Накануне их сдали в Центризбирком.
Кандидат в президенты по закону может иметь до 600 доверенных лиц. Сейчас у Путина их порядка 500. Это известные, заслуженные и знаменитые в своей сфере деятельности люди. Среди них нет только людей, занимающих государственные должности. Свою задачу доверенные лица видят не только в том, чтобы оказывать предвыборную поддержку кандидату, но и доносить до него ожидания и пожелания избирателей.
В центре внимания сегодня было обсуждение проблем, стоящих перед страной, и путей их решения. Спортсмены среди доверенных лиц ничего другого, кроме предстоящей Олимпиады, сейчас не обсуждают. Звучал вопрос, как дальше выстраивать в таких условиях отношения с МОК. Путин вспомнил, как в 2014 году пытались всячески принизить Олимпиаду в Сочи: мол, не смогут подготовиться, обеспечить безопасность и тому подобное. В результате получили высокоразвитый регион на юге страны. Потом придумали историю с мельдонием.
Владимир Путин: «Потом нашли этого придурка Родченкова…»
Путин подчеркнул: нельзя превращать мировой спорт в задний двор грязной кухни. Продолжать сотрудничество с МОК надо, а не попавших на Олимпиаду спортсменов страна поддержит материально и морально.
Центр, где формируется будущее, — это школа, считает ректор МГУ Виктор Садовничий. Путин считает реальным закрыть в ближайшем будущем занятия во вторую смену, а также повысить уровень благосостояния учителей.
Актер Владимир Машков — его Путин особо поблагодарил за фильм «Движение вверх» — поднял вопрос о влиянии культуры и искусства на воспитание детей, и в этой связи речь зашла об анонимности в Интернете, на фоне недавних событий в российских школах и в молодежной среде.
В конце встречи хирург Лео Бокерия спросил, какими Путин видит приоритеты развития страны в будущем.
Владимир Путин: «У меня сверхзадача и у народа в целом. Должны обеспечить такой рывок и придать такую динамику, чтобы набранный темп стал таким решающим, чтобы Россия шла вперед. Для этого надо устранить все, что мешает этому движению. Без современного здравоохранения, образования науки, технологий нам невозможно будет сохраниться. Нужно, чтобы это осознание пришло каждому».
Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
В центре внимания сегодня было обсуждение проблем, стоящих перед страной, и путей их решения. Спортсмены среди доверенных лиц ничего другого, кроме предстоящей Олимпиады, сейчас не обсуждают. Звучал вопрос, как дальше выстраивать в таких условиях отношения с МОК. Путин вспомнил, как в 2014 году пытались всячески принизить Олимпиаду в Сочи: мол, не смогут подготовиться, обеспечить безопасность и тому подобное. В результате получили высокоразвитый регион на юге страны. Потом придумали историю с мельдонием.
Владимир Путин: «Потом нашли этого придурка Родченкова…»
Путин подчеркнул: нельзя превращать мировой спорт в задний двор грязной кухни. Продолжать сотрудничество с МОК надо, а не попавших на Олимпиаду спортсменов страна поддержит материально и морально.
Центр, где формируется будущее, — это школа, считает ректор МГУ Виктор Садовничий. Путин считает реальным закрыть в ближайшем будущем занятия во вторую смену, а также повысить уровень благосостояния учителей.
Актер Владимир Машков — его Путин особо поблагодарил за фильм «Движение вверх» — поднял вопрос о влиянии культуры и искусства на воспитание детей, и в этой связи речь зашла об анонимности в Интернете, на фоне недавних событий в российских школах и в молодежной среде.
В конце встречи хирург Лео Бокерия спросил, какими Путин видит приоритеты развития страны в будущем.
Владимир Путин: «У меня сверхзадача и у народа в целом. Должны обеспечить такой рывок и придать такую динамику, чтобы набранный темп стал таким решающим, чтобы Россия шла вперед. Для этого надо устранить все, что мешает этому движению. Без современного здравоохранения, образования науки, технологий нам невозможно будет сохраниться. Нужно, чтобы это осознание пришло каждому».
Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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