Путин призвал внести корректировки в серийное производство вооружений

Российская армия применила в Сирии 215 современных и перспективных видов вооружений, сообщил Владимир Путин, подводя итоги военной операции в арабской республике.

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Сирия

Сегодня президент посетил Национальный центр управления обороной. Там собрались представители военного ведомства, предприятий ОПК, а также участники боевых действий. По словам президента, российское оружие подтвердило свою надежность и эффективность. Президент особо отметил первый опыт боевого применения высокоточных крылатых ракет, самолетов стратегической авиации, а также слаженные действия кораблей и подводных лодок, которые наносили по позициям террористов концентрированные удары.



Владимир Путин: «Применение нашего оружия в Сирии убедительно показало, что по своей оснащенности российская армия сегодня одна из ведущих армий мира. Причем в некоторых видах вооружений нам нет равных. Не нужно здесь, безусловно, в облаках витать. Мы прекрасно с вами понимаем и знаем, как развиваются вооружения в других государствах. Поэтому здесь никаких иллюзий быть не должно. Мы всегда должны быть на шаг впереди».



Владимир Путин обратил внимание на то, что в Сирии проявились недостатки некоторых образцов техники. При этом 99% неисправностей были оперативно устранены. С учетом выявленных проблем президент призвал внести корректировки в серийное производство вооружений.