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    Петербург поздравляет с 80-летием дирижера Станислава Горковенко. Санкт-Петербург, музыка и музыканты, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербург поздравляет с 80-летием дирижера Станислава Горковенко

    Петербург поздравляет с 80-летием дирижера Станислава Горковенко

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    Петербург поздравляет с <nobr>80-летием</nobr> дирижера Станислава Горковенко

    Петербург поздравляет с 80-летием дирижера Станислава Горковенко

    Петербург поздравляет с <nobr>80-летием</nobr> дирижера Станислава Горковенко

      Юбилей отмечает прославленный руководитель Губернаторского оркестра города.

      Сегодня в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии отмечает 80-летие художественный руководитель Губернаторского оркестра имени Соловьёва-Седого. За пультом именно этого коллектива Горковенко находится в течение 40 лет.

      В 1978 году дирижер стал нашим коллегой, возглавив оркестр Ленинградского радио и телевидения. Помимо активных выступлений в Петербурге по стране и за рубежом он записал десятки концертов и саундтреков.

      По словам самого дирижера, всех 60 лент уже не вспомнить, однако есть любимые: это работа к таким картинам как «Остров сокровищ» Владимира Воробьёва. А в фильме Астрахана «Всё будет хорошо» дирижер даже снялся вместе со своим оркестром.

      В его арсенале есть и кинооперетта «Вольный ветер». Однако самой интересной работой, как считает Горковенко, стал фильм-балет на музыку Валерия Гаврилина «Анюта». Несколько номеров были оркестрованы дирижером. Сегодня вечером прозвучит и знаменитая «Тарантелла» композитора.

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