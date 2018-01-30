Петербург поздравляет с 80-летием дирижера Станислава Горковенко

Юбилей отмечает прославленный руководитель Губернаторского оркестра города.

Сегодня в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии отмечает 80-летие художественный руководитель Губернаторского оркестра имени Соловьёва-Седого. За пультом именно этого коллектива Горковенко находится в течение 40 лет.



В 1978 году дирижер стал нашим коллегой, возглавив оркестр Ленинградского радио и телевидения. Помимо активных выступлений в Петербурге по стране и за рубежом он записал десятки концертов и саундтреков.



По словам самого дирижера, всех 60 лент уже не вспомнить, однако есть любимые: это работа к таким картинам как «Остров сокровищ» Владимира Воробьёва. А в фильме Астрахана «Всё будет хорошо» дирижер даже снялся вместе со своим оркестром.



В его арсенале есть и кинооперетта «Вольный ветер». Однако самой интересной работой, как считает Горковенко, стал фильм-балет на музыку Валерия Гаврилина «Анюта». Несколько номеров были оркестрованы дирижером. Сегодня вечером прозвучит и знаменитая «Тарантелла» композитора.