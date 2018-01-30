Петербургские пенсионеры стали чаще попадать в руки мошенников

В Петербурге на 30 процентов выросло количество преступлений, совершаемых в отношении пенсионеров. Такую статистику привел начальник регионального отдела управления уголовного розыска МВД.

Сегодня на пресс-конференции специалисты Пенсионного фонда, «Водоканала», адвокаты и председатель комитета по социальной политике пытались найти способы, как уберечь пожилых людей от мошенников. Чаще всего именно они становятся жертвами обмана дельцов из финансовых пирамид, страдают от липовых БАДов и лжесотрудников социальных служб.



Специалисты в разных сферах просят пенсионеров быть бдительными. И лучше лишний раз перепроверить информацию, если у вас на пороге появился сотрудник из какой-либо государственной структуры. В «Водоканале» и в Пенсионном фонде работают горячие линии, по которым можно задать любой вопрос.