Путин: российская армия по оснащенности является одной из ведущих в мире

Президент Владимир Путин заявил, что армия России является одной из самых оснащенных в мире. По его словам, это подтвердила военная операция на территории Сирии.
Владимир Путин считает российскую армию одной из ведущих по оснащению в мире. Об этом он заявил на военно-практической конференции по итогам специальной операции в Сирии, передает ТАСС.
Владимир Путин: «Применение нашего оружия в Сирии убедительно показало, что по своей оснащенности российская армия сегодня одна из ведущих армий мира».
Президент подчеркнул, что по ряду систем вооружения России нет равных. Разгром террористов в Сирии показал надежность российского вооружения и оборудования. Положительным оказался и первый опыт боевого применения высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования. Речь идет о ракетах «Калибр» и менее известных Х-101. Кроме того, как напомнил Путин, в боевых условиях впервые использовали самолеты стратегической авиации, сообщает РИА Новости.
Владимир Путин: «Разгром хорошо оснащенных группировок террористов в Сирии продемонстрировал силу нашей армии и флота».
Он отметил, что, по данным Минобороны, было применено 215 современных и перспективных видов вооружения, а также большинство образцов уже используемой военной техники.
Владимир Путин: «Достаточно хорошо, если не сказать достойно, справились с поставленными задачами оперативно-тактическая авиация и беспилотные аппараты, а комплексы ПВО С-400 и „Панцирь“ совместно с истребительной авиацией обеспечили превосходство наших ВКС в сирийском воздушном пространстве».
По словам Путина, был налажен четкий контроль над ситуацией в небе, где работали сильные авиационно-космические группировки разных государств. Также он добавил, что силы военно-морского флота действовали слаженно: корабли и подлодки наносили точечные удары по объектам террористов точечные и концентрированные удары. Президент особо отметил роль, которую сыграли в Сирии самолеты корабельной авиации Су-33 и МиГ-29К.
Владимир Путин: «Применение нашего оружия в Сирии убедительно показало, что по своей оснащенности российская армия сегодня одна из ведущих армий мира».
Президент подчеркнул, что по ряду систем вооружения России нет равных. Разгром террористов в Сирии показал надежность российского вооружения и оборудования. Положительным оказался и первый опыт боевого применения высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования. Речь идет о ракетах «Калибр» и менее известных Х-101. Кроме того, как напомнил Путин, в боевых условиях впервые использовали самолеты стратегической авиации, сообщает РИА Новости.
Владимир Путин: «Разгром хорошо оснащенных группировок террористов в Сирии продемонстрировал силу нашей армии и флота».
Он отметил, что, по данным Минобороны, было применено 215 современных и перспективных видов вооружения, а также большинство образцов уже используемой военной техники.
Владимир Путин: «Достаточно хорошо, если не сказать достойно, справились с поставленными задачами оперативно-тактическая авиация и беспилотные аппараты, а комплексы ПВО С-400 и „Панцирь“ совместно с истребительной авиацией обеспечили превосходство наших ВКС в сирийском воздушном пространстве».
По словам Путина, был налажен четкий контроль над ситуацией в небе, где работали сильные авиационно-космические группировки разных государств. Также он добавил, что силы военно-морского флота действовали слаженно: корабли и подлодки наносили точечные удары по объектам террористов точечные и концентрированные удары. Президент особо отметил роль, которую сыграли в Сирии самолеты корабельной авиации Су-33 и МиГ-29К.
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