Последняя статья журналиста <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Последняя статья журналиста 16+
31 января, 11:00
Пресс-конференция о втором сезоне проекта «Ты супер!»
31 января, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  

    Посольство РФ пошутило над ажиотажем вокруг российской «рыбы-мутанта» в британских СМИ

    3 комментария

    Посольство РФ пошутило над ажиотажем вокруг российской «рыбы-мутанта» в британских СМИ

    Посольство РФ пошутило над ажиотажем вокруг российской <nobr>«рыбы-мутанта»</nobr> в британских СМИ

    Посольство России в Лондоне в привычной для себя саркастичной манере пошутило над публикациями в британских СМИ о «рыбе-мутанте, пойманной в водах Иртыша».

    Двух необычных щук с наростами на голове выловил рыбак в Омской области. За странные рога рыб прозвали «драконами» и «мутантами», а новость об этом с громкими заголовками перепечатали сразу несколько британских газет, в том числе Daily Mail и The Sun. По версии СМИ, рыбы мутировали из-за влияния завода по переработке циркония, расположенного неподалеку от места рыбалки, или падения в те края ступеней ракетоносителей.

    В посольстве России в Лондоне в связи с этим отметили, что не удивятся, если уже завтра кто-нибудь назовет эту рыбу «гибридной угрозой безопасности Великобритании».


    На минувшей неделе министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в своей статье для The Daily Telegraph заявил, что Россия якобы разрабатывает план «по уничтожению важнейшей инфраструктуры» Великобритании. Он уточнил, что Москва исследует организацию работы жизненно важных объектов инфраструктуры страны и их связи с континентальной Европой с целью посеять хаос и панические настроения. По мнению Уильямсона, атака России на объекты инфраструктуры приведет к «тысячам и тысячам жертв».

    В Минобороны РФ на это ответили, что британский министр, по всей видимости, «утратил понимание границ разумного».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru