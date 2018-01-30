Посольство РФ пошутило над ажиотажем вокруг российской «рыбы-мутанта» в британских СМИ

Посольство России в Лондоне в привычной для себя саркастичной манере пошутило над публикациями в британских СМИ о
«рыбе-мутанте, пойманной в водах Иртыша».
Двух необычных щук с наростами на голове выловил рыбак в Омской области. За странные рога рыб прозвали «драконами» и «мутантами», а новость об этом с громкими заголовками перепечатали сразу несколько британских газет, в том числе Daily Mail и The Sun. По версии СМИ, рыбы мутировали из-за влияния завода по переработке циркония, расположенного неподалеку от места рыбалки, или падения в те края ступеней ракетоносителей.
В посольстве России в Лондоне в связи с этим отметили, что не удивятся, если уже завтра кто-нибудь назовет эту рыбу «гибридной угрозой безопасности Великобритании».
На минувшей неделе министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в своей статье для The Daily Telegraph заявил, что Россия якобы разрабатывает план «по уничтожению важнейшей инфраструктуры» Великобритании. Он уточнил, что Москва исследует организацию работы жизненно важных объектов инфраструктуры страны и их связи с континентальной Европой с целью посеять хаос и панические настроения. По мнению Уильямсона, атака России на объекты инфраструктуры приведет к «тысячам и тысячам жертв».
В Минобороны РФ на это ответили, что британский министр, по всей видимости, «утратил понимание границ разумного».
В посольстве России в Лондоне в связи с этим отметили, что не удивятся, если уже завтра кто-нибудь назовет эту рыбу «гибридной угрозой безопасности Великобритании».
No surprise if tomorrow someone calls this fish «hybrid threat to UK security» pic.twitter.com/dOFk5kne6J— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) January 30, 2018
На минувшей неделе министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в своей статье для The Daily Telegraph заявил, что Россия якобы разрабатывает план «по уничтожению важнейшей инфраструктуры» Великобритании. Он уточнил, что Москва исследует организацию работы жизненно важных объектов инфраструктуры страны и их связи с континентальной Европой с целью посеять хаос и панические настроения. По мнению Уильямсона, атака России на объекты инфраструктуры приведет к «тысячам и тысячам жертв».
В Минобороны РФ на это ответили, что британский министр, по всей видимости, «утратил понимание границ разумного».
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