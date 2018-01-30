В Ленинградской области к президентским выборам установят сотню новых комплексов для обработки избирательных бюллетеней. Журналистам рассказали о технологичных нововведениях в подготовке и проведении грядущего голосования.
Всего на территории 47-го региона будут работать около тысячи избирательных комиссий, рассчитанных почти на полтора миллиона избирателей. Временные пункты откроют в том числе в отдаленных точках области — например, в порту Усть-Луга или в Сосновом Бору. Все адреса доступны в Сети.
Тем, кто по каким-то причинам не сможет сделать свой выбор по месту прописки, напоминают: любой может проголосовать там, где ему удобно. Главное — заранее до 12 марта подать заявление лично или онлайн через портал государственных услуг.
Среди технологичных нововведений выборной кампании — 2018 — видеотрансляции с участковых комиссий в Интернете и СМС-оповещения.
Сегодня журналистам предложили лично протестировать новые КОИБы образца 2017 года, которые не боятся отключений света. Все голосовали за вымышленные фамилии, но в условиях максимально приближенных к реальным. Многие при этом пробовали обмануть систему, но КОИБ отказался принимать испорченные бюллетени или листы с других участковых комиссий.
Тем, кто по каким-то причинам не сможет сделать свой выбор по месту прописки, напоминают: любой может проголосовать там, где ему удобно. Главное — заранее до 12 марта подать заявление лично или онлайн через портал государственных услуг.
Среди технологичных нововведений выборной кампании — 2018 — видеотрансляции с участковых комиссий в Интернете и СМС-оповещения.
Сегодня журналистам предложили лично протестировать новые КОИБы образца 2017 года, которые не боятся отключений света. Все голосовали за вымышленные фамилии, но в условиях максимально приближенных к реальным. Многие при этом пробовали обмануть систему, но КОИБ отказался принимать испорченные бюллетени или листы с других участковых комиссий.
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