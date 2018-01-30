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    Избирком Ленобласти продемонстрировал технологичные новинки президентских выборов — 2018. Ленинградская область, выборы, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИзбирком Ленобласти продемонстрировал технологичные новинки президентских выборов — 2018

    Избирком Ленобласти продемонстрировал технологичные новинки президентских выборов — 2018

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    Избирком Ленобласти продемонстрировал технологичные новинки президентских выборов — 2018

    Избирком Ленобласти продемонстрировал технологичные новинки президентских выборов — 2018

    Избирком Ленобласти продемонстрировал технологичные новинки президентских выборов — 2018

      В Ленинградской области к президентским выборам установят сотню новых комплексов для обработки избирательных бюллетеней. Журналистам рассказали о технологичных нововведениях в подготовке и проведении грядущего голосования.

      Всего на территории 47-го региона будут работать около тысячи избирательных комиссий, рассчитанных почти на полтора миллиона избирателей. Временные пункты откроют в том числе в отдаленных точках области — например, в порту Усть-Луга или в Сосновом Бору. Все адреса доступны в Сети.

      Тем, кто по каким-то причинам не сможет сделать свой выбор по месту прописки, напоминают: любой может проголосовать там, где ему удобно. Главное — заранее до 12 марта подать заявление лично или онлайн через портал государственных услуг.

      Среди технологичных нововведений выборной кампании — 2018 — видеотрансляции с участковых комиссий в Интернете и СМС-оповещения.

      Сегодня журналистам предложили лично протестировать новые КОИБы образца 2017 года, которые не боятся отключений света. Все голосовали за вымышленные фамилии, но в условиях максимально приближенных к реальным. Многие при этом пробовали обмануть систему, но КОИБ отказался принимать испорченные бюллетени или листы с других участковых комиссий.

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