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    Порошенко поблагодарил США за публикацию «кремлевского списка»

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    Порошенко поблагодарил США за публикацию «кремлевского списка»

    Порошенко поблагодарил США за публикацию «кремлевского списка»

    США, опубликовавшие «кремлевский список», продемонстрировали лидерство «в противодействии российской агрессии». Об этом президент Украины Пётр Порошенко сообщил на своей странице в Twitter.

    Пётр Порошенко: «Искренняя благодарность Вашингтону за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии… Сила санкций становится все более прочной и влиятельной. Накопительный эффект ограничительных мер неизбежно и уверенно ограничивает аппетиты агрессора».

    Он выразил надежду, что решение Вашингтона поддержат в Европе, тем самым укрепив «общий трансатлантический фронт».




    смотреть«Обидно»: Путин пошутил об отсутствии своего имени в «кремлевском списке» США
    «Обидно»: Путин пошутил об отсутствии своего имени в «кремлевском списке» США
    «Кремлевский доклад» представлен конгрессу США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В него вошли 114 высокопоставленных чиновников и глав госкорпораций, а также 96 крупных бизнесменов. При этом премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по итогам встречи с главой российского правительства Дмитрием Медведевым заявил, что Евросоюз решил не поддерживать усиление антироссийских санкций.

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