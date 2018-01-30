Порошенко поблагодарил США за публикацию «кремлевского списка»

США, опубликовавшие «кремлевский список», продемонстрировали лидерство «в противодействии российской агрессии». Об этом президент Украины Пётр Порошенко сообщил на своей странице в Twitter.
Пётр Порошенко: «Искренняя благодарность Вашингтону за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии… Сила санкций становится все более прочной и влиятельной. Накопительный эффект ограничительных мер неизбежно и уверенно ограничивает аппетиты агрессора».
Он выразил надежду, что решение Вашингтона поддержат в Европе, тем самым укрепив «общий трансатлантический фронт».
«Кремлевский доклад» представлен конгрессу США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В него вошли 114 высокопоставленных чиновников и глав госкорпораций, а также 96 крупных бизнесменов. При этом премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по итогам встречи с главой российского правительства Дмитрием Медведевым заявил, что Евросоюз решил не поддерживать усиление антироссийских санкций.
Он выразил надежду, что решение Вашингтона поддержат в Европе, тем самым укрепив «общий трансатлантический фронт».
30 января 2018 г.
«Кремлевский доклад» представлен конгрессу США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В него вошли 114 высокопоставленных чиновников и глав госкорпораций, а также 96 крупных бизнесменов. При этом премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по итогам встречи с главой российского правительства Дмитрием Медведевым заявил, что Евросоюз решил не поддерживать усиление антироссийских санкций.
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