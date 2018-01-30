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    Жительница Петербурга угнала машину, чтобы побыстрее добраться домой

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    Жительница Петербурга угнала машину, чтобы побыстрее добраться домой

    Жительница Петербурга угнала машину, чтобы побыстрее добраться домой

    В Санкт-Петербурге местная жительница угнала автомобиль, чтобы побыстрее добраться до дома.

    Как сообщает петербургский портал 78.ru, угон произошел в ночь на 29 января. Владелец автомобиля немедленно обратился с заявлением в полицию, однако вечером того же дня сама угонщица пришла в полицию с повинной.

    Она полностью признала свою вину, пояснив, что похитила автомобиль, потому что хотела поскорее доехать домой.

    Отмечается, что ранее женщина была судима за кражу и грабеж. В настоящий момент злоумышленница находится под подпиской о невыезде.

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