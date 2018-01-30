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    NYT составила каталог оскорбленных Трампом людей, стран и движений

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    NYT составила каталог оскорбленных Трампом людей, стран и движений

    NYT составила каталог оскорбленных Трампом людей, стран и движений

    NYT составила каталог оскорбленных Трампом людей, стран и движений

      В США обсуждают опубликованный газетой The New York Times каталог людей, стран и движений, которых Дональд Трамп успел оскорбить в своем Twitter.

      В черном списке Трампа — 426 имен и названий. Журналисты скрупулезно собрали все сообщения, которые миллиардер публиковал с того момента, как объявил о намерении баллотироваться в президенты.

      Больше прочих досталось политическим противникам американского лидера — демократам вообще и Хиллари Клинтон в частности. Жестко прошелся Трамп по ненавистной «мейнстримовой» прессе, которую он регулярно обвиняет в публикации лживых новостей. CNN и сама The New York Times не один десяток раз становились темой гневных твитов президента США.

      Трамп регулярно использует соцсеть как площадку для сведения счетов с теми, кто ему по тем или иным причинам не угодил. Например, громкий скандал с Мэрил Стрип. Стоило актрисе нелестно высказаться о президенте, как на нее обрушился шквал комментариев в духе «самая переоцененная». Или громкая история с торговой сетью Macy’s. Те отказались сотрудничать с Трампом, когда он пообещал построить стену на границе с Мексикой. Миллиардер назвал их самих расистами и призвал не покупать у них подарки на Рождество.


      На минувшей неделе Дональд Трамп признался, что обычно пишет и публикует твиты сам, но иногда поручает это своим помощникам.

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