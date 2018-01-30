NYT составила каталог оскорбленных Трампом людей, стран и движений

В США обсуждают опубликованный газетой The New York Times каталог людей, стран и движений, которых Дональд Трамп успел оскорбить в своем Twitter.
В черном списке Трампа — 426 имен и названий. Журналисты скрупулезно собрали все сообщения, которые миллиардер публиковал с того момента, как объявил о намерении баллотироваться в президенты.
Больше прочих досталось политическим противникам американского лидера — демократам вообще и Хиллари Клинтон в частности. Жестко прошелся Трамп по ненавистной «мейнстримовой» прессе, которую он регулярно обвиняет в публикации лживых новостей. CNN и сама The New York Times не один десяток раз становились темой гневных твитов президента США.
Трамп регулярно использует соцсеть как площадку для сведения счетов с теми, кто ему по тем или иным причинам не угодил. Например, громкий скандал с Мэрил Стрип. Стоило актрисе нелестно высказаться о президенте, как на нее обрушился шквал комментариев в духе «самая переоцененная». Или громкая история с торговой сетью Macy’s. Те отказались сотрудничать с Трампом, когда он пообещал построить стену на границе с Мексикой. Миллиардер назвал их самих расистами и призвал не покупать у них подарки на Рождество.
На минувшей неделе Дональд Трамп признался, что обычно пишет и публикует твиты сам, но иногда поручает это своим помощникам.
Больше прочих досталось политическим противникам американского лидера — демократам вообще и Хиллари Клинтон в частности. Жестко прошелся Трамп по ненавистной «мейнстримовой» прессе, которую он регулярно обвиняет в публикации лживых новостей. CNN и сама The New York Times не один десяток раз становились темой гневных твитов президента США.
Трамп регулярно использует соцсеть как площадку для сведения счетов с теми, кто ему по тем или иным причинам не угодил. Например, громкий скандал с Мэрил Стрип. Стоило актрисе нелестно высказаться о президенте, как на нее обрушился шквал комментариев в духе «самая переоцененная». Или громкая история с торговой сетью Macy’s. Те отказались сотрудничать с Трампом, когда он пообещал построить стену на границе с Мексикой. Миллиардер назвал их самих расистами и призвал не покупать у них подарки на Рождество.
In today’s print NYT: a year’s worth of presidential Twitter insults, from @Acosta to @jeffzeleny. I recommend reading the whole thing, top to bottom, left to right. I learn something new every time. pic.twitter.com/pkijQsoEpk— Kevin Quealy (@KevinQ) January 29, 2018
На минувшей неделе Дональд Трамп признался, что обычно пишет и публикует твиты сам, но иногда поручает это своим помощникам.
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