Губернатор Петербурга пригрозил увольнениями комитету по строительству

В Петербурге ждут серьезные кадровые потери в комитете по строительству. На заседании правительства стало известно о срыве
адресно-инвестиционной программы.
Губернатор Георгий Полтавченко потребовал уволить сотрудников, которые не смогли добиться эффективного распоряжения 10 миллиардами рублей, которые были выделены комитету по строительству в рамках адресно-инвестиционной программы.
Исполняющий обязанности председателя Евгений Барановский сообщил, что причиной стал разрыв 20 контрактов. Подрядчики не отвечали нужным требованиям. В свою очередь губернатор заявил, что это проблемы не строителей, а чиновников комитета, которые не смогли найти качественных подрядчиков.
Кроме того, Полтавченко поручил чиновникам расплачиваться с подрядчиками не в конце декабря, когда надо срочно подводить итоги, а равномерно в течение года. Те госслужащие, которые выплатят деньги за выполненные работы после 15 декабря 2018 года, будут уволены.
Столь жесткое поведение на сегодняшнем заседании правительства многие связывают с тем, что накануне Георгий Полтавченко попал в так называемый «кремлевский список», который опубликовал Минфин США. Однако сам губернатор считает, что попадание в этот рейтинг говорит о признании его заслуг перед Россией и Петербургом, пишет в Twitter пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов.
Исполняющий обязанности председателя Евгений Барановский сообщил, что причиной стал разрыв 20 контрактов. Подрядчики не отвечали нужным требованиям. В свою очередь губернатор заявил, что это проблемы не строителей, а чиновников комитета, которые не смогли найти качественных подрядчиков.
Кроме того, Полтавченко поручил чиновникам расплачиваться с подрядчиками не в конце декабря, когда надо срочно подводить итоги, а равномерно в течение года. Те госслужащие, которые выплатят деньги за выполненные работы после 15 декабря 2018 года, будут уволены.
Столь жесткое поведение на сегодняшнем заседании правительства многие связывают с тем, что накануне Георгий Полтавченко попал в так называемый «кремлевский список», который опубликовал Минфин США. Однако сам губернатор считает, что попадание в этот рейтинг говорит о признании его заслуг перед Россией и Петербургом, пишет в Twitter пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов.
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