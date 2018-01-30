Бывшее Фарфоровское кладбище в Петербурге превращается в стройплощадку

Градозащитники сообщают о начале строительных работ на месте снесенного кинотеатра «Спутник», который примыкает к территории бывшего погоста.

На территории бывшего Фарфоровского кладбища заработали экскаваторы. На месте снесенного кинотеатра «Спутник» планируется построить крупный многофункциональный торговый комплекс с подземным паркингом.



Однако градозащитники считают, что работы ведутся уже за периметром фундамента бывшего кинотеатра. Тем самым нарушается Федеральный закон «О погребении и похоронном деле». Несколько лет назад суд признал, что на этом месте в годы блокады были похоронены тысячи умерших от голода ленинградцев. И теперь фактически строительная техника появилась на территории кладбища.



По словам депутата городского парламента Бориса Вишневского, он еще 17 января направил срочное обращение в Госстройнадзор, чтобы специалисты могли оценить правомерность строительных работ. Однако, по словам депутата, выездная проверка назначена лишь на 30 января. А когда станут известны результаты экспертизы, не знает никто.