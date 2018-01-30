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    Эксперты FIFA: стадион «Санкт-Петербург» готов к чемпионату мира по футболу. Санкт-Петербург, ФИФА, стадионы, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭксперты FIFA: стадион «Санкт-Петербург» готов к чемпионату мира по футболу

    Эксперты FIFA: стадион «Санкт-Петербург» готов к чемпионату мира по футболу

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    Эксперты FIFA: стадион <nobr>«Санкт-Петербург»</nobr> готов к чемпионату мира по футболу

    Эксперты FIFA: стадион «Санкт-Петербург» готов к чемпионату мира по футболу

    Эксперты FIFA: стадион <nobr>«Санкт-Петербург»</nobr> готов к чемпионату мира по футболу

      Сегодня стадион «Санкт-Петербург» посетила масштабная делегация. Представители FIFA и оргкомитета «Россия — 2018» в седьмой раз проверили готовность арены к мундиалю.

      В комиссию вошли специалисты в области проектирования спортивных сооружений, эксперты по безопасности, по работе транспорта и персонала. Арену осматривали, разделившись на несколько групп.

      Директора департамента FIFA Колина Смита сопровождал вице-губернатор Игорь Албин. Претензий к стадиону нет. Газон на арене новый, его совсем недавно посеяли. Сейчас за травой пристально следят агрономы «Зенит».

      Медиацентр, который не позволял выкатному полю выкатываться, уже демонтировали. И скоро вновь приступят к строительству журналистского городка, но уже в другом месте. А способность поля выезжать продемонстрируют, скорее всего, в апреле, когда на арене пройдет тестовый матч.

      Колин Смит, директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий: «Мы очень рады вернуться сюда, мы очень довольны этим визитом. Очевидно, что этот объект нам хорошо знаком, поскольку он принимал матчи Кубка конфедераций в прошлом году. Очень хорошо, что такой клуб как „Зенит“ на постоянной основе проводит здесь свои домашние матчи. Соответственно, он тоже принимает участие в отладке различных систем стадиона на регулярной основе».

      К чемпионату мира по футболу — 2018 в Петербурге откроют две новых станции метро — «Новокрестовскую» и «Беговую». Сегодня журналистов интересовал вопрос, будут ли станции открыты именно в дни проведения матчей. По словам Игоря Албина, сейчас эту возможность обсуждают и с полицией, и с представителями FIFA. При этом на первое место ставят безопасность болельщиков.

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