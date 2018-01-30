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    «Мощный рывок вперед»: Жириновский представил предвыборную программу. выборы, Жириновский, ЛДПР, Явлинский. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Мощный рывок вперед»: Жириновский представил предвыборную программу

    «Мощный рывок вперед»: Жириновский представил предвыборную программу

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    «Мощный рывок вперед»: Жириновский представил предвыборную программу

    «Мощный рывок вперед»: Жириновский представил предвыборную программу

    «Мощный рывок вперед»: Жириновский представил предвыборную программу

      Подписи для регистрации на выборах президента сегодня представил в ЦИК один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский представил предвыборную программу.

      В поддержку Явлинского собрали более 180 тысяч подписей, из них для подачи в Центризбирком отобрали максимально возможное количество — 105 тысяч, они уместились в 40 картонных коробок.

      Другой кандидат в президенты, Владимир Жириновский, сегодня представил свою предвыборную программу «Мощный рывок вперед». Ее главные цели — благополучие всех граждан страны. Среди предлагаемых Жириновским реформ — снижение цен на продукты и лекарства, национализация торговых сетей и доступная медицина.

      Владимир Жириновский: «Здравоохранение должно быть полностью бесплатным. Нельзя ставить в зависимость наличие денег и лечение. Но мы губим людей, у них нету денег. Все делает государство. Пожалуйста, какие-то коммерческие центры для сверхбогатых, как гостиницы семь звездочек. Мы об этом и знать не будем, это не для нас».

      И сегодня же в ЦИК были переданы подписи избирателей в поддержку кандидата в президенты от «Партии Роста» Бориса Титова. По словам самого бизнес-омбудсмена, было собрано 100 тысяч подписей. Также сегодня стали известны имена доверенных лиц Титова: ими будут музыканты Евгений Маргулис и Валерий Меладзе.

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