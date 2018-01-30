Водитель внедорожника не пропустил пожарные машины и скорую в московском дворе

Внедорожник в одном из столичных дворов преградил путь машинам
«Пожарно-спасательного центра» и вынудил их сдавать назад около 300 метров.
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Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» один из водителей пожарных автомобилей Леонид, инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Твардовского на северо-западе столицы.
Леонид: «Там большой комплекс из трех корпусов и метров 300 мы ехали впритирку, по 10 сантиметров. Подъехали к шлагбауму, где въезд в этот комплекс, и вот там стояла Infiniti, она выезжала. У нас две машины семиметровые, нам нереально сдавать 300 метров назад. Я ему говорю: подвинься вправо, мы в тот выезд никак не проходим, нам по габаритам не зайти. Он встал и говорит: вы едете по встречке, машины припаркованы на вашей стороне, сдавайте назад».
Водитель пояснил, что автомобили двигались без спецсигналов, поскольку ехали на учения. При этом пожарные расчеты оставались на дежурстве и в случае вызова на пожар обязаны были бы незамедлительно прибыть по вызову.
Леонид: «Я говорю: мы без спецсигналов, потому что едем отрабатывать ваш дом на занятия, как нам действовать в случае пожара. Мы не просто так едем прокатиться. Там большие многоэтажные дома, не дай бог, там что-то случится, чтобы мы знали, как быстрее эвакуировать людей, как быстрее подавать воду, где находятся гидранты. А он говорит: я таких учил и учить буду, правда за мной».
По словам спасателя, через некоторое время за пожарными автомобилями в пробку встала и скорая помощь, которая двигалась со спецсигналами. При этом убедить водителя Infiniti уступить дорогу автомобилям оперативных служб никому не удалось.
Леонид: «Спорили-спорили, скорая помощь приехала к кому-то, еще собрались три-четыре машины, но никто его переубедить не смог. И вот мы там корячились все, уступали ему дорогу. Пожарные машины по пять сантиметров двигались назад. Люди вышли из всех машин, помогали друг другу».
По факту инцидента проводится доследственная проверка, сообщили в СУ СК по Москве.
Леонид: «Там большой комплекс из трех корпусов и метров 300 мы ехали впритирку, по 10 сантиметров. Подъехали к шлагбауму, где въезд в этот комплекс, и вот там стояла Infiniti, она выезжала. У нас две машины семиметровые, нам нереально сдавать 300 метров назад. Я ему говорю: подвинься вправо, мы в тот выезд никак не проходим, нам по габаритам не зайти. Он встал и говорит: вы едете по встречке, машины припаркованы на вашей стороне, сдавайте назад».
Водитель пояснил, что автомобили двигались без спецсигналов, поскольку ехали на учения. При этом пожарные расчеты оставались на дежурстве и в случае вызова на пожар обязаны были бы незамедлительно прибыть по вызову.
Леонид: «Я говорю: мы без спецсигналов, потому что едем отрабатывать ваш дом на занятия, как нам действовать в случае пожара. Мы не просто так едем прокатиться. Там большие многоэтажные дома, не дай бог, там что-то случится, чтобы мы знали, как быстрее эвакуировать людей, как быстрее подавать воду, где находятся гидранты. А он говорит: я таких учил и учить буду, правда за мной».
По словам спасателя, через некоторое время за пожарными автомобилями в пробку встала и скорая помощь, которая двигалась со спецсигналами. При этом убедить водителя Infiniti уступить дорогу автомобилям оперативных служб никому не удалось.
Леонид: «Спорили-спорили, скорая помощь приехала к кому-то, еще собрались три-четыре машины, но никто его переубедить не смог. И вот мы там корячились все, уступали ему дорогу. Пожарные машины по пять сантиметров двигались назад. Люди вышли из всех машин, помогали друг другу».
По факту инцидента проводится доследственная проверка, сообщили в СУ СК по Москве.
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