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    Пострадавшим при взрыве в питерском «Перекрестке» выплатят компенсации после судмедэкспертизы. Санкт-Петербург, взрывы, компенсации, магазины, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПострадавшим при взрыве в питерском «Перекрестке» выплатят компенсации после судмедэкспертизы

    Пострадавшим при взрыве в питерском «Перекрестке» выплатят компенсации после судмедэкспертизы

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Гальперин
    Пострадавшим при взрыве в питерском «Перекрестке» выплатят компенсации после судмедэкспертизы

    Пострадавшим при взрыве в питерском «Перекрестке» выплатят компенсации после судмедэкспертизы

    Пострадавшим при взрыве в питерском «Перекрестке» выплатят компенсации после судмедэкспертизы
    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Гальперин

      • На сегодняшний день заявление на компенсацию написали 16 человек. Это большинство из тех, кто оказался в супермаркете в момент теракта.

      Пострадавшие при взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте получат выплаты после проведения судебно-медицинской экспертизы. По последним данным, в Смольном приняли 16 заявлений на материальную помощь.

      Обратившиеся смогут рассчитывать на 500 тысяч рублей в случае получения тяжелых травм и на 250 тысяч при причинении легкого вреда здоровью.

      Взрыв в магазине «Перекресток» произошел вечером 27 декабря 2017 года. В одной из ячеек камеры хранения сдетонировала самодельная бомба, начиненная поражающими элементами. Подозреваемый в организации и исполнения теракта Дмитрий Лукьяненко арестован.

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