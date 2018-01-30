Пострадавшим при взрыве в питерском «Перекрестке» выплатят компенсации после судмедэкспертизы

На сегодняшний день заявление на компенсацию написали 16 человек. Это большинство из тех, кто оказался в супермаркете в момент теракта.
Пострадавшие при взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте получат выплаты после проведения судебно-медицинской экспертизы. По последним данным, в Смольном приняли 16 заявлений на материальную помощь.
Обратившиеся смогут рассчитывать на 500 тысяч рублей в случае получения тяжелых травм и на 250 тысяч при причинении легкого вреда здоровью.
Взрыв в магазине «Перекресток» произошел вечером 27 декабря 2017 года. В одной из ячеек камеры хранения сдетонировала самодельная бомба, начиненная поражающими элементами. Подозреваемый в организации и исполнения теракта Дмитрий Лукьяненко арестован.
Обратившиеся смогут рассчитывать на 500 тысяч рублей в случае получения тяжелых травм и на 250 тысяч при причинении легкого вреда здоровью.
Взрыв в магазине «Перекресток» произошел вечером 27 декабря 2017 года. В одной из ячеек камеры хранения сдетонировала самодельная бомба, начиненная поражающими элементами. Подозреваемый в организации и исполнения теракта Дмитрий Лукьяненко арестован.
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