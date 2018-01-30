Сотрудник Росгвардии из Сургута награжден за спасение девочки из огня

Сотрудник Росгвардии из Сургута стал победителем всероссийской премии «Мужчина года». Андрей Умаров вынес из огня шестилетнюю девочку.

Без преувеличения храбрый поступок попал в объектив регистратора. Правоохранитель патрулировал улицы, когда увидел, что горит частный дом. На кадрах с места видно, что здание полностью охвачено огнем. Умаров, не раздумывая, бросился на помощь. Он смог вынести малышку, которая надышалась угарным газом и находилась без сознания, а затем передал ее в руки медикам.



Кстати, на церемонию награждения также приехала семья спасенной девочки. Андрея Умарова еще раз поблагодарили и пригласили в гости — вместе с супругой и детьми.

