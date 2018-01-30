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    Путин выступил против «драконовских» ограничений в Интернете. Интернет, Путин, черные списки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин выступил против «драконовских» ограничений в Интернете

    Путин выступил против «драконовских» ограничений в Интернете

    9 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    Путин выступил против «драконовских» ограничений в Интернете

    Путин выступил против «драконовских» ограничений в Интернете

    Путин выступил против «драконовских» ограничений в Интернете
    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

      • Вводить «драконовские» ограничения в Интернете никто не собирается, но общество должно ограждать себя от деструктивного влияния глобальной сети, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Москве.

      Анонимность в Интернете, по словам президента, «вроде как хороша», но вместе с тем несет в себе риски.

      Владимир Путин, президент РФ: «Анонимность Интернета, с одной стороны, вроде как хороша, это демократия, но, с другой стороны, возникает много проблем, потому что за этими никами неизвестно кто прячется. Сейчас же не 37-й год — что хочешь, то и говори, тем более в Интернете. „Черный воронок“ за тобой завтра не приедет. Чего прятаться-то?»

      Путин также связал нападения на учеников и учителей в российских школах с видеороликами об аналогичных инцидентах в США.

      Владимир Путин: «Общество, конечно, должно себя ограждать от каких-то деструктивных сил. Мы уже ввели определенные ограничения, связанные с распространением суицидов, педофилии, терроризмом. Но сидят в Интернете, смотрят, что в США происходило, потом преступления у нас в школах совершаются. Без всяких оснований, просто там насмотрелись».

      Вместе с тем президент подчеркнул: «это совсем не значит, что мы должны ввести какие-то „драконовские“ методы».

      Владимир Путин: «Со стороны общества должен быть контроль над подобными ограничениями, и это правильно, и нужно разработать систему этого контроля. Но общество должно иметь право себя защищать, это не должно быть прерогативой какого-то министерства или ведомства, это должно проистекать из общественного сознания. Вот столкнулись мы с этими ужасными преступлениями в школе, нужно понять, откуда это взялось. Эта самозащита должна произрастать изнутри общества».

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