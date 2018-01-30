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    Путин призвал доверенных лиц уважать его конкурентов на выборах

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    Путин призвал доверенных лиц уважать его конкурентов на выборах

    Путин призвал доверенных лиц уважать его конкурентов на выборах

    Владимир Путин, который идет на новые выборы президента в качестве самовыдвиженца, призвал своих сторонников и доверенных лиц с уважением относиться к конкурентам.

    Заявление Путина прозвучало в ходе встречи с его доверенными лицами в Гостином дворе в Москве, передает РИА Новости.

    Владимир Путин: «Не будем говорить и о будущих результатах. О результатах нужно говорить только тогда, когда они есть. Поэтому заранее, как у нас в народе говорят, не говори „гоп“ пока не перепрыгнешь. Из этого надо исходить».

    Путин призвал с уважением относиться на выборах к конкурентам, к людям, представляющим иную точку зрения. При этом он призвал «продвигать свою повестку дня».

    смотретьЦИК отобрал для проверки 60 тысяч подписей в поддержку Путина
    ЦИК отобрал для проверки 60 тысяч подписей в поддержку Путина
    Накануне стало известно, что представители избирательного штаба Владимира Путина принесли в Центризбирком листы с подписями избирателей. Как сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов, всего в ЦИК принесли 315 тысяч подписей, листы уместились в 28 коробках. Для проверки были отобраны 60 тысяч подписей.

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