Логистический центр «Почты России» в Казани заработал в полном режиме

«Почта России» запустила логистический центр на территории казанского аэропорта в полном режиме.

По словам главы Минкомсвязи Николая Никифорова, это яркий пример самой современной инфраструктуры.



Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций РФ: «Он способен обслуживать значительное количество международных грузов. Сортируется в направлении шести субъектов. Обслуживает 3500 отделений почтовой связи. Это означает более скоростной и прямой маршрут для конечного потребителя».



Примерно год в центре отрабатывали внутрироссийские маршруты, а теперь он запускается в полном режиме. С помощью таких центров выстраивается единая логистическая сеть. Объем международных посылок за последние пять лет в России увеличился в 15 раз.