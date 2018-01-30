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    Логистический центр «Почты России» в Казани заработал в полном режиме. аэропорты, Казань, почта, Почта России. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛогистический центр «Почты России» в Казани заработал в полном режиме

    Логистический центр «Почты России» в Казани заработал в полном режиме

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    Логистический центр «Почты России» в Казани заработал в полном режиме

    Логистический центр «Почты России» в Казани заработал в полном режиме

    Логистический центр «Почты России» в Казани заработал в полном режиме

      «Почта России» запустила логистический центр на территории казанского аэропорта в полном режиме.

      По словам главы Минкомсвязи Николая Никифорова, это яркий пример самой современной инфраструктуры.

      Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций РФ: «Он способен обслуживать значительное количество международных грузов. Сортируется в направлении шести субъектов. Обслуживает 3500 отделений почтовой связи. Это означает более скоростной и прямой маршрут для конечного потребителя».

      Примерно год в центре отрабатывали внутрироссийские маршруты, а теперь он запускается в полном режиме. С помощью таких центров выстраивается единая логистическая сеть. Объем международных посылок за последние пять лет в России увеличился в 15 раз.

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