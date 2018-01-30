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    Путин рассказал о значимости образования для будущего России

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский
    Путин рассказал о значимости образования для будущего России

    Путин рассказал о значимости образования для будущего России

    Путин рассказал о значимости образования для будущего России
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский

    • Владимир Путин на встрече в Гостином дворе со своими доверенными лицами на президентских выборах высказал мнение, что вопросы образования — важнейшее направление развития в мире.

    Владимир Путин: «Вопросы образования чрезвычайно важны, это одно из важнейших направлений, одно из главных направлений нашего развития и вообще развития в мире».

    Как он подчеркнул, добиться развития технологий будущего невозможно без качественного образования, а Россия должна быть на шаг впереди в этой сфере. Путин добавил, что есть необходимый задел в области всеобщего образования, который был создан в советское время. При этом он отметил, что качественное образование невозможно без воспитания школьников. Поэтому необходимо заботиться об учителях и повышать их благосостояние.

    Владимир Путин: «Одно дело вкладывать знания, а другое дело — влиять на душу человека, и без этого никуда».

    Президент напомнил, что, согласно майским указам от 2012 года, уровень зарплат учителей должен стать не ниже среднего по экономике в регионе. В целом данная задача, как заявил Путин, была решена, но планку снижать нельзя, передает ТАСС.

    Владимир Путин: «Мы ни в коем случае не должны опустить эту планку, мы должны ее сохранить и обеспечить соответствующим финансированием — как из федерального, так и из региональных бюджетов».

    Путин заявил, что власти будут помогать студентам и аспирантам получать образование, в том числе за границей, передает РИА Новости.

    Владимир Путин: «Конечно, образование в современном мире должно быть открытым, мы, кстати, помогать будем получать образование и за границей. Но если такую сетевую структуру создавать, может быть, нет необходимости деньги на билет тратить, потому что в современном мире можно все делать по-другому».

    Президент напомнил, что ряд российских университетов выстраивает межвузовые программы. По его мнению, такие программы необходимо использовать и дальше, причем не только между федеральными университетами.

    Также, как считает президент, нужно добиться того, чтобы среднее образование с помощью прикладного бакалавриата «легко перетекало бы в высшее».

    Владимир Путин: «Что касается бакалавриата — задача у нас уже поставлена для средних учебных заведений, но она пока не реализована, и прикладной бакалавриат развивается только в высших учебных заведениях пока как первая ступень. Но здесь, вы видите сами, сколько внимания мы уделяем последнее время работе с молодыми людьми по рабочим специальностям».

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