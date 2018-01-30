Путин рассказал о значимости образования для будущего России

Владимир Путин на встрече в Гостином дворе со своими доверенными лицами на президентских выборах высказал мнение, что вопросы образования — важнейшее направление развития в мире.
Владимир Путин: «Вопросы образования чрезвычайно важны, это одно из важнейших направлений, одно из главных направлений нашего развития и вообще развития в мире».
Как он подчеркнул, добиться развития технологий будущего невозможно без качественного образования, а Россия должна быть на шаг впереди в этой сфере. Путин добавил, что есть необходимый задел в области всеобщего образования, который был создан в советское время. При этом он отметил, что качественное образование невозможно без воспитания школьников. Поэтому необходимо заботиться об учителях и повышать их благосостояние.
Владимир Путин: «Одно дело вкладывать знания, а другое дело — влиять на душу человека, и без этого никуда».
Президент напомнил, что, согласно майским указам от 2012 года, уровень зарплат учителей должен стать не ниже среднего по экономике в регионе. В целом данная задача, как заявил Путин, была решена, но планку снижать нельзя, передает ТАСС.
Владимир Путин: «Мы ни в коем случае не должны опустить эту планку, мы должны ее сохранить и обеспечить соответствующим финансированием — как из федерального, так и из региональных бюджетов».
Путин заявил, что власти будут помогать студентам и аспирантам получать образование, в том числе за границей, передает РИА Новости.
Владимир Путин: «Конечно, образование в современном мире должно быть открытым, мы, кстати, помогать будем получать образование и за границей. Но если такую сетевую структуру создавать, может быть, нет необходимости деньги на билет тратить, потому что в современном мире можно все делать по-другому».
Президент напомнил, что ряд российских университетов выстраивает межвузовые программы. По его мнению, такие программы необходимо использовать и дальше, причем не только между федеральными университетами.
Также, как считает президент, нужно добиться того, чтобы среднее образование с помощью прикладного бакалавриата «легко перетекало бы в высшее».
Владимир Путин: «Что касается бакалавриата — задача у нас уже поставлена для средних учебных заведений, но она пока не реализована, и прикладной бакалавриат развивается только в высших учебных заведениях пока как первая ступень. Но здесь, вы видите сами, сколько внимания мы уделяем последнее время работе с молодыми людьми по рабочим специальностям».
Как он подчеркнул, добиться развития технологий будущего невозможно без качественного образования, а Россия должна быть на шаг впереди в этой сфере. Путин добавил, что есть необходимый задел в области всеобщего образования, который был создан в советское время. При этом он отметил, что качественное образование невозможно без воспитания школьников. Поэтому необходимо заботиться об учителях и повышать их благосостояние.
Владимир Путин: «Одно дело вкладывать знания, а другое дело — влиять на душу человека, и без этого никуда».
Президент напомнил, что, согласно майским указам от 2012 года, уровень зарплат учителей должен стать не ниже среднего по экономике в регионе. В целом данная задача, как заявил Путин, была решена, но планку снижать нельзя, передает ТАСС.
Владимир Путин: «Мы ни в коем случае не должны опустить эту планку, мы должны ее сохранить и обеспечить соответствующим финансированием — как из федерального, так и из региональных бюджетов».
Путин заявил, что власти будут помогать студентам и аспирантам получать образование, в том числе за границей, передает РИА Новости.
Владимир Путин: «Конечно, образование в современном мире должно быть открытым, мы, кстати, помогать будем получать образование и за границей. Но если такую сетевую структуру создавать, может быть, нет необходимости деньги на билет тратить, потому что в современном мире можно все делать по-другому».
Президент напомнил, что ряд российских университетов выстраивает межвузовые программы. По его мнению, такие программы необходимо использовать и дальше, причем не только между федеральными университетами.
Также, как считает президент, нужно добиться того, чтобы среднее образование с помощью прикладного бакалавриата «легко перетекало бы в высшее».
Владимир Путин: «Что касается бакалавриата — задача у нас уже поставлена для средних учебных заведений, но она пока не реализована, и прикладной бакалавриат развивается только в высших учебных заведениях пока как первая ступень. Но здесь, вы видите сами, сколько внимания мы уделяем последнее время работе с молодыми людьми по рабочим специальностям».
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