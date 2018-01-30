Эксперт объяснил уникальность конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

Формат конгресса сирийского национального диалога решительным образом отличается от переговорных процессов в Астане и Женеве. Об этом в комментарии корреспонденту НТВ Дине Ивановой заявил научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
По словам Наумкина, конгресс сирийского национального диалога в Сочи решительным образом отличается от мероприятий в Женеве и Астане не только численностью присутствующих и уровнем представительства сирийского народа, но и самим характером этой встречи.
Виталий Наумкин: «Это не переговоры между правительством и оппозицией, как это происходит в официальных переговорах под эгидой ООН, в астанинском формате или на переговорах в Женеве. Это все-таки диалог, а не переговорный процесс».
По его словам, это диалог широкого спектра людей, которые представляют различные регионы, профессиональные группы и социальные слои.
Подробности — в видеоматериале.
Виталий Наумкин: «Это не переговоры между правительством и оппозицией, как это происходит в официальных переговорах под эгидой ООН, в астанинском формате или на переговорах в Женеве. Это все-таки диалог, а не переговорный процесс».
По его словам, это диалог широкого спектра людей, которые представляют различные регионы, профессиональные группы и социальные слои.
Подробности — в видеоматериале.
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