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    Эксперт объяснил уникальность конгресса сирийского нацдиалога в Сочи. ООН, переговоры, Сирия, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭксперт объяснил уникальность конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

    Эксперт объяснил уникальность конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

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    Эксперт объяснил уникальность конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

    Эксперт объяснил уникальность конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

    Эксперт объяснил уникальность конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

      Формат конгресса сирийского национального диалога решительным образом отличается от переговорных процессов в Астане и Женеве. Об этом в комментарии корреспонденту НТВ Дине Ивановой заявил научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

      По словам Наумкина, конгресс сирийского национального диалога в Сочи решительным образом отличается от мероприятий в Женеве и Астане не только численностью присутствующих и уровнем представительства сирийского народа, но и самим характером этой встречи.

      Виталий Наумкин: «Это не переговоры между правительством и оппозицией, как это происходит в официальных переговорах под эгидой ООН, в астанинском формате или на переговорах в Женеве. Это все-таки диалог, а не переговорный процесс».

      По его словам, это диалог широкого спектра людей, которые представляют различные регионы, профессиональные группы и социальные слои.

      Подробности — в видеоматериале.

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