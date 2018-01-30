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    Самый старый в мире мужчина умер в Испании на 114-м году жизни

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    Самый старый в мире мужчина умер в Испании на <nobr>114-м</nobr> году жизни

    Самый старый в мире мужчина умер в Испании на 114-м году жизни

    Самый старый в мире мужчина умер в Испании на <nobr>114-м</nobr> году жизни
  • Фото: gerontology.wikia.com

    • Старейший мужчина на планете — испанец Франсиско Нуньес Оливера — скончался в возрасте 113 лет.

    Самый старый мужчина в мире умер вечером в понедельник, 29 января, сообщает ТАСС.

    Испанец Франсиско Нуньес Оливера родился 13 декабря 1904 года. В 1925 году он пошел на службу в армию, участвовал в Испано-франко-марокканской войне и гражданской войне. После этого он вернулся в родной город, где занялся сельским хозяйством. Супруга Франсиско умерла в 1988 году. У самого старого мужчины в мире было четверо детей, девять внуков и 15 правнуков.

    Франсиско получил звание самого старого мужчины в мире после того, как летом минувшего года на 114-м году жизни скончался переживший холокост житель Хайфы Исраэль Криштал.

    Самым старым человеком в мире считается японка Наби Тадзима. Она родилась 4 августа 1900 года.

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