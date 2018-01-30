Семья из Германии была вынуждена бежать в Россию, чтобы спасти детей от немецких властей

Бежать из Германии в Россию, чтобы спасти своих детей, пришлось Катарине Миних. Женщина уверяет, что стала жертвой европейской ювенальной юстиции и у нее якобы без суда и следствия забрали двух дочерей. Опасаясь потерять всех детей, супруги Миних начали новую жизнь в тихом городке Калужской области и сейчас собирают документы на получение российского гражданства.

Шестиклассница Вика и двое ее братьев стараются почаще заглядывать в новые для себя российские учебники, чтобы в школе не отставать от сверстников. Хотя, конечно, главное сейчас не это, говорит Катарина. Женщина переживает, что семья переехала не в полном составе и в Германии остались еще две ее дочери.



Катарина Миних: «Двух детей у меня первоначально забрала ювенальная юстиция, это по ложным доносам. И сколько мы пытались доказывать, что это неправда, что эти доносы не имеют никакого веса… Это может кто хочет пойти что-то рассказать, а они уже просто действуют».



Девочек, по словам Катарины, у нее забрали без суда и следствия. Сначала старшая, которой на тот момент было 16, не пришла вовремя с прогулки. Родители стали переживать и обратились за помощью в полицию. Мелиссу быстро нашли, но в семью ее не вернули. Позже из ведомства по делам несовершеннолетних пришло письмо.



Из письма ведомства: «Уважаемая госпожа Миних, мы оказываем Мелиссе Миних стационарную помощь в соответствии с законом. Ежемесячно ведомство по делам молодежи тратит примерно 5000 евро на оказание помощи таким личностям. Так как расходы на Мелису Миних берутся из бюджета государства, который пополняется при помощи взносов родителей, вы также должны внести лепту в пополнение бюджета ведомства по делам молодежи».



Все это натолкнуло мать на определенные мысли. А когда у нее забрали и дочь Алину, семья приняла решение бежать из Германии, чтобы не лишиться сразу всех детей.



Катарина Миних: «Потом нам стало понятно, что это в принципе коммерция, деньги, это продажа детей, и потому они цепляются и не отдают обратно этих детей, которых они забрали».



Катарина Миних родилась и выросла в Киргизии, лишь в 14 лет она переехала в Германию на ПМЖ. При этом от гражданства СССР не отказывалась. Она уверена, что это поможет ей получить российский паспорт. Пока же Катарине, ее супругу и троим из пятерых их детей выдали свидетельства о временном убежище.