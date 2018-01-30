Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
31 января, 11:00
Пресс-конференция о втором сезоне проекта «Ты супер!»
31 января, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  
    Омская студентка получила сильнейшее обморожение из-за неприехавшей маршрутки. морозы, общественный транспорт, Омская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОмская студентка получила сильнейшее обморожение из-за неприехавшей маршрутки

    Омская студентка получила сильнейшее обморожение из-за неприехавшей маршрутки

    комментировать
    Омская студентка получила сильнейшее обморожение <nobr>из-за</nobr> неприехавшей маршрутки

    Омская студентка получила сильнейшее обморожение из-за неприехавшей маршрутки

    Омская студентка получила сильнейшее обморожение <nobr>из-за</nobr> неприехавшей маршрутки

      В Омской области правоохранители разбираются, по чьей вине студентка получила сильнейшее обморожение ног. Ангелина Панчугина возвращалась из областного центра домой в деревню после занятий. Автобуса долго не было. По словам девушки, она стала замерзать и ей пришлось пойти пешком.

      Ангелина надеялась хотя бы поймать попутку. Но за те несколько часов, что она преодолевала 8 километров, не проехала ни одна машина. Теперь студентке предстоит длительное лечение.

      Врачи говорят, что девушке повезло: скорая приехала вовремя и ей удалось спасти ноги студентки. Пробудь она на морозе еще хотя бы полчаса, последствия могли быть плачевнее. Хотя даже сейчас, после терапии, Ангелина Панчугина все еще с трудом может шевелиться. Пальцы болят, да и раны тяжело заживают.

      В больницу студентка попала с обморожением после того, как прошла пешком 8 километров в ботинках на тонкой подошве. На термометре было минус 35.

      Ангелина Панчугина: «Мне стало больно ногам, сказала маме. Мама сняла штаны с меня, самой больно было. У меня на ногах была краснота и рубцы бордовые».

      Девушка рассказала, что из Омска, где она учится, в ее деревню автобусы вообще не ходят. А вот из соседней Андреевки можно добраться на маршрутке. Только на остановке вечером транспорт, по ее словам, так и не появился. И студентке ничего не оставалось, как идти пешком.

      Представители компании-перевозчика попытались оправдаться и заявили, что водитель маршрутки якобы выходил в рейс, просто студентка что-то напутала. Но соседи Ангелине верят и говорят, что им слишком часто приходится сталкиваться с таким холодным отношением: автобусы постоянно опаздывают, а бывает, что вообще не приезжают. Люди часами мерзнут на остановках, не спасают порой даже валенки и перчатки.

      Теперь семья Ангелины намерена возместить расходы на лечение через суд. Родители девушки уже обратились к юристам и готовят иск к руководству транспортной компании. Делом заинтересовались и правоохранители. Чиновники тем временем заявили, что расторгнут с коммерсантами договор. Водители, как оказалось, не только отстают от графика, но и позволяют себе другие нарушения.

      Подробности — в видеоматериале.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru