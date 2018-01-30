Омская студентка получила сильнейшее обморожение из-за неприехавшей маршрутки

В Омской области правоохранители разбираются, по чьей вине студентка получила сильнейшее обморожение ног. Ангелина Панчугина возвращалась из областного центра домой в деревню после занятий. Автобуса долго не было. По словам девушки, она стала замерзать и ей пришлось пойти пешком.

Ангелина надеялась хотя бы поймать попутку. Но за те несколько часов, что она преодолевала 8 километров, не проехала ни одна машина. Теперь студентке предстоит длительное лечение.



Врачи говорят, что девушке повезло: скорая приехала вовремя и ей удалось спасти ноги студентки. Пробудь она на морозе еще хотя бы полчаса, последствия могли быть плачевнее. Хотя даже сейчас, после терапии, Ангелина Панчугина все еще с трудом может шевелиться. Пальцы болят, да и раны тяжело заживают.



В больницу студентка попала с обморожением после того, как прошла пешком 8 километров в ботинках на тонкой подошве. На термометре было минус 35.



Ангелина Панчугина: «Мне стало больно ногам, сказала маме. Мама сняла штаны с меня, самой больно было. У меня на ногах была краснота и рубцы бордовые».



Девушка рассказала, что из Омска, где она учится, в ее деревню автобусы вообще не ходят. А вот из соседней Андреевки можно добраться на маршрутке. Только на остановке вечером транспорт, по ее словам, так и не появился. И студентке ничего не оставалось, как идти пешком.



Представители компании-перевозчика попытались оправдаться и заявили, что водитель маршрутки якобы выходил в рейс, просто студентка что-то напутала. Но соседи Ангелине верят и говорят, что им слишком часто приходится сталкиваться с таким холодным отношением: автобусы постоянно опаздывают, а бывает, что вообще не приезжают. Люди часами мерзнут на остановках, не спасают порой даже валенки и перчатки.



Теперь семья Ангелины намерена возместить расходы на лечение через суд. Родители девушки уже обратились к юристам и готовят иск к руководству транспортной компании. Делом заинтересовались и правоохранители. Чиновники тем временем заявили, что расторгнут с коммерсантами договор. Водители, как оказалось, не только отстают от графика, но и позволяют себе другие нарушения.



Подробности — в видеоматериале.