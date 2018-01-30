Эксперты назвали насилием опыты немецких автоконцернов над животными и людьми

Рядом с названиями большой тройки немецких автопроизводителей сейчас стоят заголовки о том, что опыты над людьми и животными неэтичные и сомнительные.

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Volkswagen, BMW и Daimler оказались в гуще разгорающегося скандала после того, как журналисты выяснили: автоконцерны проверяли на людях и обезьянах действие выхлопных газов. Как пишут СМИ, подопытных заставляли по несколько часов вдыхать выхлопы дизельных автомобилей, после чего отправляли к врачам — определить, как диоксид азота повлиял на организм.



Автопроизводители попытались оправдаться, заявив, что таким образом хотели выяснить, какой может быть предельно допустимая концентрация газа на рабочих местах. По данным же прессы, с помощью исследований пытались доказать, что диоксид азота безвреден.



Юрген Реш, председатель Союза защиты окружающей среды Германии: «Полученные результаты, что вдыхание дизельных выхлопов в течение нескольких часов не опасно, с научной точки зрения полная чушь. К тому же это можно считать насилием — заставлять кого-то вдыхать отравляющие вещества вроде диоксида азота. Это полное безумие».



Комментарии по ситуации пока прозвучали только от Volkswagen. Компания принесла извинения за опыты, но только над животными. Это уже не первый крупный скандал для немецкого гиганта. Ранее автоконцерну пришлось оправдываться за так называемый дизельгейт. На миллионах дизельных машин по всему миру стояло программное обеспечение, занижавшее показатели вредных выхлопов.