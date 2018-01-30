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    Голый уралец ворвался в чужую квартиру, заставил людей прыгнуть с балкона и прыгнул сам. Свердловская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГолый уралец ворвался в чужую квартиру, заставил людей прыгнуть с балкона и прыгнул сам

    Голый уралец ворвался в чужую квартиру, заставил людей прыгнуть с балкона и прыгнул сам

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    Голый уралец ворвался в чужую квартиру, заставил людей прыгнуть с балкона и прыгнул сам

    Голый уралец ворвался в чужую квартиру, заставил людей прыгнуть с балкона и прыгнул сам

    Голый уралец ворвался в чужую квартиру, заставил людей прыгнуть с балкона и прыгнул сам

      Житель Свердловской области в одном белье вломился в чужую квартиру, заставил ее хозяев прыгнуть с балкона, а затем прыгнул сам. Мужчину доставили в клинику.

      Как сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, инцидент произошел в понедельник в городе Волчанск. Сообщается, что по улице Мичурина в одном белье бегал 23-летний мужчина, ранее судимый за грабеж и находившийся под воздействием неизвестного вещества. Затем он зашел в один из домов и начал стучаться в квартиру на втором этаже, где проживают 28-летние супруги, их годовалый ребенок и 47-летняя мать мужа.

      Валерий Горелых: «Он просил срочно впустить его, помочь укрыться, так как его якобы кто-то преследует. Женщина впустила его. Тот схватил на кухне два ножа, перевернул жилище вверх дном и заставил всех взрослых выйти на балкон. Угрожая расправой, он заставил их спрыгнуть».

      По данным местных СМИ, молодая женщина получила несколько переломов, остальные приземлились в сугроб без травм. Ребенок не пострадал: он даже не проснулся во время погрома в соседней комнате. Тем временем мужчина забаррикадировался в помещении, а после прибытия полицейских тоже прыгнул с балкона, после чего его увезли в клинику. По пути он успел выбить ногами заднее стекло служебного УАЗа.

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