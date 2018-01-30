Самолет перелетел из США в Австралию на топливе из семян горчицы

Самолет впервые совершил рейс из США в Австралию на смешанном топливе, частично состоящем из горчичного масла.
Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, Boeing Dreamliner 787–9 австралийской авиакомпании Qantas летел из Лос-Анджелеса в Мельбурн 15 часов.
В полете применялось биотопливо — к стандартному авиационному добавили 10% органического на основе семян горчицы. В результате удалось сократить выбросы углекислого газа на 7%.
По словам представителей Qantas, «нетрадиционное» топливо не представляет никакой опасности.
Из заявления Qantas: «Это абсолютно нормальный вылет для нас».
В авиакомпании уверяют, что использование биотоплива может сократить выбросы углекислого газа на 80%.
В полете применялось биотопливо — к стандартному авиационному добавили 10% органического на основе семян горчицы. В результате удалось сократить выбросы углекислого газа на 7%.
По словам представителей Qantas, «нетрадиционное» топливо не представляет никакой опасности.
Из заявления Qantas: «Это абсолютно нормальный вылет для нас».
В авиакомпании уверяют, что использование биотоплива может сократить выбросы углекислого газа на 80%.
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