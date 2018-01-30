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    Самолет перелетел из США в Австралию на топливе из семян горчицы

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    Самолет перелетел из США в Австралию на топливе из семян горчицы

    Самолет перелетел из США в Австралию на топливе из семян горчицы

    Самолет впервые совершил рейс из США в Австралию на смешанном топливе, частично состоящем из горчичного масла.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, Boeing Dreamliner 787–9 австралийской авиакомпании Qantas летел из Лос-Анджелеса в Мельбурн 15 часов.

    В полете применялось биотопливо — к стандартному авиационному добавили 10% органического на основе семян горчицы. В результате удалось сократить выбросы углекислого газа на 7%.

    По словам представителей Qantas, «нетрадиционное» топливо не представляет никакой опасности.

    Из заявления Qantas: «Это абсолютно нормальный вылет для нас».

    В авиакомпании уверяют, что использование биотоплива может сократить выбросы углекислого газа на 80%.

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