Открытие конгресса нацдиалога в Сочи задерживается из-за сирийской оппозиции

Конгресс сирийского национального диалога в Сочи не смог открыться вовремя
из-за представителей сирийской оппозиции, прилетевших из Турции.
О задержке мероприятия сообщил член оргкомитета конгресса, заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артём Кожин, передает «Интерфакс».
Артём Кожин: «Конгресс скоро начнется. Открытие форума задерживается в связи с ожиданием ряда участников и наблюдателей. Возникли некоторые проблемы с прибывшей из Турции группой вооруженной оппозиции, которая обусловила свое участие дополнительными требованиями».
Он также рассказал, что сегодня утром глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, получив заверения в том, что этот вопрос будет решен. Кожин добавил, что сейчас группа оппозиции находится в здании аэропорта Сочи.
Ранее сообщалось, что на пленарное заседание конгресса собираются более 1000 делегатов. Не исключено, что на мероприятии будет учреждена специальная комиссия для проведения конституционной реформы.
Артём Кожин: «Конгресс скоро начнется. Открытие форума задерживается в связи с ожиданием ряда участников и наблюдателей. Возникли некоторые проблемы с прибывшей из Турции группой вооруженной оппозиции, которая обусловила свое участие дополнительными требованиями».
Он также рассказал, что сегодня утром глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, получив заверения в том, что этот вопрос будет решен. Кожин добавил, что сейчас группа оппозиции находится в здании аэропорта Сочи.
Ранее сообщалось, что на пленарное заседание конгресса собираются более 1000 делегатов. Не исключено, что на мероприятии будет учреждена специальная комиссия для проведения конституционной реформы.
Комментарии