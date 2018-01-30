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    Открытие конгресса нацдиалога в Сочи задерживается из-за сирийской оппозиции

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Воскресенский
    Открытие конгресса нацдиалога в Сочи задерживается <nobr>из-за</nobr> сирийской оппозиции

    Открытие конгресса нацдиалога в Сочи задерживается из-за сирийской оппозиции

    Открытие конгресса нацдиалога в Сочи задерживается <nobr>из-за</nobr> сирийской оппозиции
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Воскресенский

    • Конгресс сирийского национального диалога в Сочи не смог открыться вовремя из-за представителей сирийской оппозиции, прилетевших из Турции.

    О задержке мероприятия сообщил член оргкомитета конгресса, заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артём Кожин, передает «Интерфакс».

    Артём Кожин: «Конгресс скоро начнется. Открытие форума задерживается в связи с ожиданием ряда участников и наблюдателей. Возникли некоторые проблемы с прибывшей из Турции группой вооруженной оппозиции, которая обусловила свое участие дополнительными требованиями».

    Он также рассказал, что сегодня утром глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, получив заверения в том, что этот вопрос будет решен. Кожин добавил, что сейчас группа оппозиции находится в здании аэропорта Сочи.

    смотретьНа конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи хотят утвердить комиссию для изменения конституции
    На конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи хотят утвердить комиссию для изменения конституции
    Ранее сообщалось, что на пленарное заседание конгресса собираются более 1000 делегатов. Не исключено, что на мероприятии будет учреждена специальная комиссия для проведения конституционной реформы.

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