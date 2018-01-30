Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
31 января, 11:00
Пресс-конференция о втором сезоне проекта «Ты супер!»
31 января, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  
    «Круиз» исполнит лучшие песни на «Квартирнике НТВ у Маргулиса». знаменитости, музыка и музыканты, НТВ, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Круиз» исполнит лучшие песни на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

    «Круиз» исполнит лучшие песни на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

    комментировать
    «Круиз» исполнит лучшие песни на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

    «Круиз» исполнит лучшие песни на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

    «Круиз» исполнит лучшие песни на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

      Каждую субботу у телезрителей НТВ есть возможность побывать на «Квартирнике», где звучит только качественная музыка в живом исполнении. В этот раз в гостях у Евгения Маргулиса — группа «Круиз».

      «Круиз» — советская и российская рок-группа, созданная в 1980 году. Их участие в закрытом «Квартирнике» — бесценный подарок для всех фанатов и не только. Они представят свои лучшие композиции специально для гостей вечеринки и телезрителей НТВ.

      Евгений Маргулис рассказал, как впервые встретился с музыкантами в Тамбове. А также поделился историей о том, как эта музыкальная команда пела на разогреве у группы «Аракс». Музыканты вспомнили о своих первых выступлениях и о пути от ВИА «Молодые голоса» к «Круизу».

      На «Квартирник» пришли Бари Алибасов и экс-солист Bad boys blue Кевин Маккой, который рассказал о первой встрече с рок-коллективом. А Маргулис вместе с гостями исполнил композицию «Что поделаешь, работа». Кроме того, «Круиз» познакомил зрителей с автором текстов. При этом концерт впервые состоит из двух частей.

      Евгений Маргулис: «„Круиз“ — наикрутейший рок-коллектив середины 80-х, рядом с ними в то время никто не стоял и тем более не валялся. Они в хорошей форме и играют так, что перья летят в разные стороны. Ура им и долголетия».

      Евгений Маргулис попросил гостей исполнить знаменитую песню «Крутится волчок».

      Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» в ночь с субботы на воскресенье в 00:35 на НТВ и НТВ.Ru.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru