«Круиз» исполнит лучшие песни на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

Каждую субботу у телезрителей НТВ есть возможность побывать на «Квартирнике», где звучит только качественная музыка в живом исполнении. В этот раз в гостях у Евгения Маргулиса — группа «Круиз».
«Круиз» — советская и российская рок-группа, созданная в 1980 году. Их участие в закрытом «Квартирнике» — бесценный подарок для всех фанатов и не только. Они представят свои лучшие композиции специально для гостей вечеринки и телезрителей НТВ.
Евгений Маргулис рассказал, как впервые встретился с музыкантами в Тамбове. А также поделился историей о том, как эта музыкальная команда пела на разогреве у группы «Аракс». Музыканты вспомнили о своих первых выступлениях и о пути от ВИА «Молодые голоса» к «Круизу».
На «Квартирник» пришли Бари Алибасов и экс-солист Bad boys blue Кевин Маккой, который рассказал о первой встрече с рок-коллективом. А Маргулис вместе с гостями исполнил композицию «Что поделаешь, работа». Кроме того, «Круиз» познакомил зрителей с автором текстов. При этом концерт впервые состоит из двух частей.
Евгений Маргулис: «„Круиз“ — наикрутейший рок-коллектив середины 80-х, рядом с ними в то время никто не стоял и тем более не валялся. Они в хорошей форме и играют так, что перья летят в разные стороны. Ура им и долголетия».
Евгений Маргулис попросил гостей исполнить знаменитую песню «Крутится волчок».
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» в ночь с субботы на воскресенье в 00:35 на НТВ и НТВ.Ru.
Евгений Маргулис рассказал, как впервые встретился с музыкантами в Тамбове. А также поделился историей о том, как эта музыкальная команда пела на разогреве у группы «Аракс». Музыканты вспомнили о своих первых выступлениях и о пути от ВИА «Молодые голоса» к «Круизу».
На «Квартирник» пришли Бари Алибасов и экс-солист Bad boys blue Кевин Маккой, который рассказал о первой встрече с рок-коллективом. А Маргулис вместе с гостями исполнил композицию «Что поделаешь, работа». Кроме того, «Круиз» познакомил зрителей с автором текстов. При этом концерт впервые состоит из двух частей.
Евгений Маргулис: «„Круиз“ — наикрутейший рок-коллектив середины 80-х, рядом с ними в то время никто не стоял и тем более не валялся. Они в хорошей форме и играют так, что перья летят в разные стороны. Ура им и долголетия».
Евгений Маргулис попросил гостей исполнить знаменитую песню «Крутится волчок».
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» в ночь с субботы на воскресенье в 00:35 на НТВ и НТВ.Ru.
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