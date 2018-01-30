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    Падение снежной глыбы на ребенка в Магадане попало на видео. дети и подростки, Магадан, несчастные случаи, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПадение снежной глыбы на ребенка в Магадане попало на видео

    Падение снежной глыбы на ребенка в Магадане попало на видео

    8 комментариев
    Падение снежной глыбы на ребенка в Магадане попало на видео

    Падение снежной глыбы на ребенка в Магадане попало на видео

    Падение снежной глыбы на ребенка в Магадане попало на видео

      В Сети появилось видео с места ЧП в Магадане, где на полуторагодовалую девочку упал кусок обледенелого снега с крыши дома.

      На опубликованных кадрах видео с камеры наблюдения видно, что из подъезда сначала вышел мужчина, а затем женщина с маленьким ребенком на руках. В этот момент на девочку падает большой кусок снега. Ребенка госпитализировали в местную больницу.

      Тем временем в СУ СК по Магаданской области сообщили, что по факту ЧП проводится доследственная проверка. Следователи опрашивают жителей дома и работников управляющей компании.

      Из сообщения СУ СК по Магаданской области: «Устанавливается, кто должен был производить уборку снега с крыши дома, своевременно ли производилась ее очистка. Кроме того, следователи устанавливают, упал ли снег с кровли дома или с балкона одной из квартир, для чего изымаются видеозаписи с камер наружного наблюдения».

      Напомним, что регион находится во власти мощного циклона, который принес сильный ветер и метель. Спасатели приведены в состояние повышенной готовности.

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