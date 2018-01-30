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    Минпромторг предложил приравнять электронные сигареты и вейпы к табаку. здоровье, табак, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинпромторг предложил приравнять электронные сигареты и вейпы к табаку

    Минпромторг предложил приравнять электронные сигареты и вейпы к табаку

    2 комментария
    Минпромторг предложил приравнять электронные сигареты и вейпы к табаку

    Минпромторг предложил приравнять электронные сигареты и вейпы к табаку

    Минпромторг предложил приравнять электронные сигареты и вейпы к табаку

      Минпромторг разработал законопроект, который ограничивает продажу и использование электронных сигарет и вейпов в России. Во многом их приравняют к обычным сигаретам.

      В частности, предлагают запретить продажу таких устройств несовершеннолетним, а также их курение в ряде общественных мест — в самолетах, школах, больницах, в лифтах многоквартирных домов, в городском общественном транспорте и на детских площадках.

      Помимо этого, Минпромторг намерен ограничить объем никотиносодержащих жидкостей и картриджей для продажи. В Госдуме эту инициативу уже поддержали.

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