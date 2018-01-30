На конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи хотят утвердить комиссию для изменения конституции

Внимание всего мира сейчас приковано к Сочи. Сегодня — основной день конгресса национального диалога Сирии. Самый масштабный с начала конфликта форум проводится по инициативе России. Представители всего сирийского общества вместе будут искать пути к восстановлению мира после разгрома ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка).
Больше тысячи делегатов собираются в большом зале, где должно начаться пленарное заседание конгресса. Организаторы подчеркивают: это не переговоры оппозиции и официального Дамаска, а дипломатическая площадка для диалога сирийцев, представляющих разные конфессии, разные национальности, политические партии, общественные организации. В одно время в одном месте — сирийцы с непохожими взглядами, расходящимися позициями, но они готовы вместе искать компромиссы ради будущего своей страны.
Конгресс откроет глава российской делегации, специальный представитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. Участников мероприятия поприветствуют министр иностранных дел России Сергей Лавров, спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Но все они здесь на правах даже не посредников — скорее наблюдателей. Потому что говорить будут сирийцы друг с другом, без чьего-либо вмешательства. За закрытыми дверями будут обсуждать, спорить, и никто им не будет мешать.
Действительно, открытая часть мероприятия продлится не больше часа. Потом начнется исключительно сирийский разговор без прессы и без наблюдателей. Один на один, сирийцы с сирийцами. Эксперты надеются, что сочинский конгресс поможет оживить, сделать более эффективным женевский формат — переговорный процесс, который проходит под эгидой ООН, в последнее время — без видимых дипломатических успехов.
Ожидается, что по итогам первого конгресса национального сирийского диалога будет учреждена специальная комиссия для проведения конституционной реформы. Делегаты выступят с общим заявлением, расскажут, о чем договорились. Ждать какого-то резкого прорыва в урегулировании сирийского кризиса после одного дня конгресса стоит едва ли. Важен сам факт его проведения. Это начало большого пути, как все здесь надеются, к установлению мира в Сирии и восстановлению этой страны.
Конгресс откроет глава российской делегации, специальный представитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. Участников мероприятия поприветствуют министр иностранных дел России Сергей Лавров, спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Но все они здесь на правах даже не посредников — скорее наблюдателей. Потому что говорить будут сирийцы друг с другом, без чьего-либо вмешательства. За закрытыми дверями будут обсуждать, спорить, и никто им не будет мешать.
Действительно, открытая часть мероприятия продлится не больше часа. Потом начнется исключительно сирийский разговор без прессы и без наблюдателей. Один на один, сирийцы с сирийцами. Эксперты надеются, что сочинский конгресс поможет оживить, сделать более эффективным женевский формат — переговорный процесс, который проходит под эгидой ООН, в последнее время — без видимых дипломатических успехов.
Ожидается, что по итогам первого конгресса национального сирийского диалога будет учреждена специальная комиссия для проведения конституционной реформы. Делегаты выступят с общим заявлением, расскажут, о чем договорились. Ждать какого-то резкого прорыва в урегулировании сирийского кризиса после одного дня конгресса стоит едва ли. Важен сам факт его проведения. Это начало большого пути, как все здесь надеются, к установлению мира в Сирии и восстановлению этой страны.
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