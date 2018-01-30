«Ничего удивительного»: Дворкович прокомментировал «кремлевский список» США

«Кремлевский список» Минфина США пока не дает поводов для действий и больше похож на книжку «Кто есть кто в российской политике», заявил
вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, фигурирующий в докладе.
Дворкович отметил, что просто обязан был оказаться в этом списке, поскольку является членом правительства.
Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ: «Все правительство в нем, есть все руководство администрации, так что ничего в этом удивительного нет. Это просто список лиц, которые, очевидно, являются ведущими в российской политике, вторая часть — в бизнесе».
Вице-премьер также подчеркнул, что это не санкционный список, поэтому реагировать пока не на что.
Аркадий Дворкович: «Это не санкционный список, это список, насколько мы понимаем, используется для дальнейших решений, оценок. Будем проводить мониторинг ситуации и при необходимости реагировать. Никаких поводов для действий пока нет. Это похоже на книжку „Кто есть кто в российской политике“».
«Кремлевский доклад» представлен конгрессу США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который Дональд Трамп подписал в июле 2017 года. В него вошли 114 высокопоставленных чиновников и глав госкорпораций, а также 96 крупных бизнесменов. Перечень, в частности, поделен на разделы: администрация президента, кабинет министров, «политические лидеры» и «олигархи».
Автоматически какие-либо санкции и ограничения против данных лиц не вводятся. В американском Минфине отмечают, что список составлялся на основании открытых источников и не создает для граждан США никаких помех для деловых контактов с его фигурантами за исключением случаев, когда в отношении того или иного фигуранта списка ранее уже были введены санкции.
Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ: «Все правительство в нем, есть все руководство администрации, так что ничего в этом удивительного нет. Это просто список лиц, которые, очевидно, являются ведущими в российской политике, вторая часть — в бизнесе».
Вице-премьер также подчеркнул, что это не санкционный список, поэтому реагировать пока не на что.
Аркадий Дворкович: «Это не санкционный список, это список, насколько мы понимаем, используется для дальнейших решений, оценок. Будем проводить мониторинг ситуации и при необходимости реагировать. Никаких поводов для действий пока нет. Это похоже на книжку „Кто есть кто в российской политике“».
«Кремлевский доклад» представлен конгрессу США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который Дональд Трамп подписал в июле 2017 года. В него вошли 114 высокопоставленных чиновников и глав госкорпораций, а также 96 крупных бизнесменов. Перечень, в частности, поделен на разделы: администрация президента, кабинет министров, «политические лидеры» и «олигархи».
Автоматически какие-либо санкции и ограничения против данных лиц не вводятся. В американском Минфине отмечают, что список составлялся на основании открытых источников и не создает для граждан США никаких помех для деловых контактов с его фигурантами за исключением случаев, когда в отношении того или иного фигуранта списка ранее уже были введены санкции.
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