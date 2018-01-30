Россияне в среду увидят суперлуние

Луна днем во вторник, 30 января, максимально близко приблизится к Земле, а уже 31 января в случае ясной погоды жители России смогут наблюдать суперлуние.
Суперлуние — астрономическое явление, при котором Луна наиболее сильно сближается с Землей. Орбита, по которой Луна вращается вокруг Земли, позволяет увидеть ее на максимально близком расстоянии. А в ярко-красный оттенок Луна «окрашивается», когда находится в тени Земли. Два январских полнолуния — 2 и 31 января 2018 года — считаются суперлуниями. Как прогнозируют астрономы Московского планетария, «второе январское суперлуние 31 января 2018 года совпадает с полным затмением Луны».
Из сообщения Московского планетария: «Разница между перигеем и полнолунием составит около 28 часов: 30 января Луна подойдет к Земле в 12:55 мск на 358 994 километра, а 31 января с 14:28 до 18:11 мск произойдет полнолуние и полное затмение Луны».
Это затмение уникально тем, что Луна во время затмения будет находиться вблизи точки перигея (ближайшая к Земле точка орбиты Луны), то есть в земную тень войдет суперлуна. Видимый диаметр спутника Земли увеличится примерно на 8%. Это второе суперлуние 2018 года. Первое и самое близкое состоялось 2 января 2018 года.
Согласно прогнозам, явление можно будет наблюдать на всей территории России, кроме западных и юго-западных районов. Затмение также будет видно из Восточной Европы, Восточной Африки, Азии, Австралии, Тихого океана и Северной Америки. В Москве красновато-бурая суперлуна взойдет над горизонтом после 17:00 мск, начав выходить из тени Земли.
Из сообщения Московского планетария: «Разница между перигеем и полнолунием составит около 28 часов: 30 января Луна подойдет к Земле в 12:55 мск на 358 994 километра, а 31 января с 14:28 до 18:11 мск произойдет полнолуние и полное затмение Луны».
Это затмение уникально тем, что Луна во время затмения будет находиться вблизи точки перигея (ближайшая к Земле точка орбиты Луны), то есть в земную тень войдет суперлуна. Видимый диаметр спутника Земли увеличится примерно на 8%. Это второе суперлуние 2018 года. Первое и самое близкое состоялось 2 января 2018 года.
Согласно прогнозам, явление можно будет наблюдать на всей территории России, кроме западных и юго-западных районов. Затмение также будет видно из Восточной Европы, Восточной Африки, Азии, Австралии, Тихого океана и Северной Америки. В Москве красновато-бурая суперлуна взойдет над горизонтом после 17:00 мск, начав выходить из тени Земли.
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