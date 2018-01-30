Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    Зимняя норма осадков в Москве выпала за два месяца

    комментировать

    Зимняя норма осадков в Москве выпала за два месяца

    Зимняя норма осадков в Москве выпала за два месяца

    Климатическая норма по осадкам, которая соответствует всей календарной зиме в Москве, выпала за месяц до ее окончания.

    Базовая метеостанция на ВДНХ с 1 декабря и до утра 30 января зафиксировала 134 мм осадков в эквиваленте воды, что соответствует норме для всей календарной зимы, сообщили «Интерфаксу» в метеобюро Москвы.

    Метеобюро Москвы: «Таким образом, климатическая норма по осадкам для всей календарной зимы в Москве, которая за декабрь-февраль составляет 134 мм, выполнена на месяц раньше».

    Только за последние 30 часов в Москве выпало 8 мм снега в эквиваленте воды, что составляет около 30% от средних многолетних значений в январе, и снегопад продолжается. В течение 30 и 31 января ожидается выпадение еще около 10 мм осадков.

    Новости по теме

    Зима 2017–2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru