Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  
    Новые антироссийские санкции затронут иностранных партнеров РФ. США, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовые антироссийские санкции затронут иностранных партнеров РФ

    Новые антироссийские санкции затронут иностранных партнеров РФ

    4 комментария
    Новые антироссийские санкции затронут иностранных партнеров РФ

    Новые антироссийские санкции затронут иностранных партнеров РФ

    Новые антироссийские санкции затронут иностранных партнеров РФ
    • Фото: Associated Press © 2018, Pablo Martinez Monsivais

      • В США обсудили новые санкции против России. Администрация Белого Дома провела закрытую встречу с конгрессменами.

      Против кого будут направлены ограничения, пока неизвестно — брифинг был засекречен. Однако в Госдепартаменте заявили, что санкции затронут в основном не российские, а иностранные компании, которые проводили крупные сделки с оборонным сектором нашей страны.

      Представитель администрации Трампа ранее подтвердил, что США не откажутся от политики ограничений, и подчеркнул, что президент занимает жесткую позицию по отношению к России, но при этом сотрудничество с Москвой — необходимо.

      Радж Шах, заместитель пресс-секретаря Белого дома: «Мы должны взаимодействовать с Россией в некоторых сферах, мы должны работать с ними на Ближнем Востоке, по вопросу Украины и по другим вопросам. Но президент проявлял жесткость и решительность, он действовал в интересах Америки по всему миру. Трамп во всех сферах бросает вызов России. Неверно говорить, что президент избегает критики по отношению к Москве в своих выступлениях».

      Накануне так называемый «кремлевский доклад» прокомментировал Дмитрий Песков. По его словам, это прямая и очевидная попытка США повлиять на президентские выборы.

      Новости по теме

      Санкции против РФ и ответные меры

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru