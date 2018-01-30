Новые антироссийские санкции затронут иностранных партнеров РФ

В США обсудили новые санкции против России. Администрация Белого Дома провела закрытую встречу с конгрессменами.
Против кого будут направлены ограничения, пока неизвестно — брифинг был засекречен. Однако в Госдепартаменте заявили, что санкции затронут в основном не российские, а иностранные компании, которые проводили крупные сделки с оборонным сектором нашей страны.
Представитель администрации Трампа ранее подтвердил, что США не откажутся от политики ограничений, и подчеркнул, что президент занимает жесткую позицию по отношению к России, но при этом сотрудничество с Москвой — необходимо.
Радж Шах, заместитель пресс-секретаря Белого дома: «Мы должны взаимодействовать с Россией в некоторых сферах, мы должны работать с ними на Ближнем Востоке, по вопросу Украины и по другим вопросам. Но президент проявлял жесткость и решительность, он действовал в интересах Америки по всему миру. Трамп во всех сферах бросает вызов России. Неверно говорить, что президент избегает критики по отношению к Москве в своих выступлениях».
Накануне так называемый «кремлевский доклад» прокомментировал Дмитрий Песков. По его словам, это прямая и очевидная попытка США повлиять на президентские выборы.
Представитель администрации Трампа ранее подтвердил, что США не откажутся от политики ограничений, и подчеркнул, что президент занимает жесткую позицию по отношению к России, но при этом сотрудничество с Москвой — необходимо.
Радж Шах, заместитель пресс-секретаря Белого дома: «Мы должны взаимодействовать с Россией в некоторых сферах, мы должны работать с ними на Ближнем Востоке, по вопросу Украины и по другим вопросам. Но президент проявлял жесткость и решительность, он действовал в интересах Америки по всему миру. Трамп во всех сферах бросает вызов России. Неверно говорить, что президент избегает критики по отношению к Москве в своих выступлениях».
Накануне так называемый «кремлевский доклад» прокомментировал Дмитрий Песков. По его словам, это прямая и очевидная попытка США повлиять на президентские выборы.
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