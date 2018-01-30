В Австрии полторы сотни туристов застряли на подъемнике в горах

Несколько ужасных часов пережили туристы в горах Австрии. Больше 150 человек оказались в подвешенном состоянии на остановившемся подъемнике.

Горнолыжники и сноубордисты застряли на канатной дороге в десяти метрах над землей. Подъемник остановился из-за технической неполадки.



Чтобы вызволить людей, спасателям и полиции потребовалось шесть вертолетов, а самим туристам — немало смелости. Во время операции никто не пострадал.