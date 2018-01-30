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    В Австрии полторы сотни туристов застряли на подъемнике в горах. Австрия, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Австрии полторы сотни туристов застряли на подъемнике в горах

    В Австрии полторы сотни туристов застряли на подъемнике в горах

    1 комментарий
    • Фото: @Bundesheerbauer / twitter.com
    В Австрии полторы сотни туристов застряли на подъемнике в горах

    В Австрии полторы сотни туристов застряли на подъемнике в горах

    В Австрии полторы сотни туристов застряли на подъемнике в горах
    • Фото: @Bundesheerbauer / twitter.com

      • Несколько ужасных часов пережили туристы в горах Австрии. Больше 150 человек оказались в подвешенном состоянии на остановившемся подъемнике.

      Горнолыжники и сноубордисты застряли на канатной дороге в десяти метрах над землей. Подъемник остановился из-за технической неполадки.

      Чтобы вызволить людей, спасателям и полиции потребовалось шесть вертолетов, а самим туристам — немало смелости. Во время операции никто не пострадал.

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