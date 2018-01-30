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    В Ленинке открывается легендарный третий читальный зал. Москва, библиотеки и книгоиздание. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ленинке открывается легендарный третий читальный зал

    В Ленинке открывается легендарный третий читальный зал

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    В Ленинке открывается легендарный третий читальный зал

    В Ленинке открывается легендарный третий читальный зал

      Знаменитый третий читальный зал Российской государственной библиотеки открывается после реставрации.

      «Трёшка» в Ленинке и раньше была самым большим читальным залом в Европе, а теперь это не просто более тысячи квадратных метров, оборудованных современной техникой и Wi-Fi. В зале разместили библиотеку подсобного фонда. Это каталоги Баварской Библиотеки, Библиотеки Конгресса США и Британской национальной библиотеки.

      Одновременно в зале могут работать около пятисот человек. После реставрации в третьем зале сохранилась стилистика итальянских палаццо, как и было задумано в 1958-м году. Для этого специалистам пришлось исследовать огромное количество архивных документов и фотоматериалов.

      Зал был открыт в 1958 году, перед завершением строительства главного здания РГБ. Проект был выполнен мастерской Владимира Гельфрейха.

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