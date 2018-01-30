В Волгограде отрепетировали парад в честь победы в Сталинградской битве

Легендарный Т-34 проехал по главной площади Волгограда. Один из символов Победы в Великой Отечественной войне возглавил колонну военной техники на генеральной репетиции парада, который пройдет на берегу Волги 2 февраля.

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Парад будет посвящен 75-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. Репетиция прошла на Площади Павших бойцов.



Проехали зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки и бронемобили. В тренировке участвовали военнослужащие Южного Военного округа, курсанты академий МВД, МЧС, кадеты казачьего корпуса и отряды Юнармии.



За воздушную часть парада 2 февраля ответят экипажи одной из лучших пилотажных групп России.