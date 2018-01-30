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31 января, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    США потребовали от России прекратить «небезопасные» маневры самолетов

    11 комментариев

    США потребовали от России прекратить «небезопасные» маневры самолетов

    США потребовали от России прекратить «небезопасные» маневры самолетов

    Госдеп США призвал Россию прекратить «небезопасные» сближения российских военных самолетов с американскими.

    Госдеп США: «Мы призываем Россию прекратить такие небезопасные действия, которые увеличивают риск ошибочных оценок, представляют собой опасность для самолетов обеих стран и могут привести к столкновениям в воздухе».

    В ведомстве подчеркнули, такие действия российской авиации «грубо нарушают существующие соглашения и международные законы».

    Ранее американские военные заявили о небезопасном перехвате самолета-разведчика P-3 Orion российским военным самолетом. Инцидент произошел над нейтральными водами Чёрного моря. В Пентагоне утверждают, что из-за перехвата самолет ВМС США вынужден был досрочно прекратить свою миссию.

    смотретьМинобороны опровергло сообщения о небезопасном перехвате самолета-разведчика США
    Минобороны опровергло сообщения о небезопасном перехвате самолета-разведчика США
    В свою очередь в Минобороны России заявили, что «весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства». Никаких внештатных ситуаций не было, подчеркнули в ведомстве, а истребитель Су-27 сопровождал американский самолет-разведчик, соблюдая все необходимые меры безопасности.

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