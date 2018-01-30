США потребовали от России прекратить «небезопасные» маневры самолетов

Госдеп США призвал Россию прекратить «небезопасные» сближения российских военных самолетов с американскими.
Госдеп США: «Мы призываем Россию прекратить такие небезопасные действия, которые увеличивают риск ошибочных оценок, представляют собой опасность для самолетов обеих стран и могут привести к столкновениям в воздухе».
В ведомстве подчеркнули, такие действия российской авиации «грубо нарушают существующие соглашения и международные законы».
Ранее американские военные заявили о небезопасном перехвате самолета-разведчика P-3 Orion российским военным самолетом. Инцидент произошел над нейтральными водами Чёрного моря. В Пентагоне утверждают, что из-за перехвата самолет ВМС США вынужден был досрочно прекратить свою миссию.
В свою очередь в Минобороны России заявили, что «весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства». Никаких внештатных ситуаций не было, подчеркнули в ведомстве, а истребитель Су-27 сопровождал американский самолет-разведчик, соблюдая все необходимые меры безопасности.
В ведомстве подчеркнули, такие действия российской авиации «грубо нарушают существующие соглашения и международные законы».
Ранее американские военные заявили о небезопасном перехвате самолета-разведчика P-3 Orion российским военным самолетом. Инцидент произошел над нейтральными водами Чёрного моря. В Пентагоне утверждают, что из-за перехвата самолет ВМС США вынужден был досрочно прекратить свою миссию.
В свою очередь в Минобороны России заявили, что «весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства». Никаких внештатных ситуаций не было, подчеркнули в ведомстве, а истребитель Су-27 сопровождал американский самолет-разведчик, соблюдая все необходимые меры безопасности.
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