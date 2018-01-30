Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    В Хабаровске вынужденно сел самолет Владивосток — Благовещенск

    комментировать

    В Хабаровске вынужденно сел самолет Владивосток — Благовещенск

    В Хабаровске вынужденно сел самолет Владивосток — Благовещенск

    В Хабаровске совершил вынужденную посадку самолет, который направлялся из Владивостока в Благовещенск.

    По данным пресс-службе хабаровского аэропорта, самолет сел в 10:50 (03:50 мск). Посадка не была запланирована, экипаж совершил ее для устранения возникшей в полете н6еисправности.

    Отмечается, что самолет пробудет в Хабаровске час-полтора. Примерно столько времени потребуется для устранения неполадки. Все это время пассажиры будут оставаться в самолете, передает ТАСС.

    Какая именно неисправность стала причиной вынужденной посадки, не уточняется.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru