В Хабаровске совершил вынужденную посадку самолет, который направлялся из Владивостока в Благовещенск.
По данным пресс-службе хабаровского аэропорта, самолет сел в 10:50 (03:50 мск). Посадка не была запланирована, экипаж совершил ее для устранения возникшей в полете н6еисправности.
Отмечается, что самолет пробудет в Хабаровске час-полтора. Примерно столько времени потребуется для устранения неполадки. Все это время пассажиры будут оставаться в самолете, передает ТАСС.
Какая именно неисправность стала причиной вынужденной посадки, не уточняется.
Отмечается, что самолет пробудет в Хабаровске час-полтора. Примерно столько времени потребуется для устранения неполадки. Все это время пассажиры будут оставаться в самолете, передает ТАСС.
Какая именно неисправность стала причиной вынужденной посадки, не уточняется.
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