При пожаре в жилом доме на севере Москвы погиб человек

Квартира в жилом доме загорелась в московском районе Коптево.
По данным пресс-службы Центра управления в кризисных ситуациях МЧС по Москве, сообщение о пожаре поступило 30 января в 1:29. Загорелась одна из квартир, расположенная на третьем этаже девятиэтажного жилого дома.
Во время тушения пожара спасатели вывели с вышерасположенных этажей семь человек. Также сообщается, что в горящей квартире был найден погибший человек, передает агентство «Москва».
Во время тушения пожара спасатели вывели с вышерасположенных этажей семь человек. Также сообщается, что в горящей квартире был найден погибший человек, передает агентство «Москва».
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