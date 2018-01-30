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    При пожаре в жилом доме на севере Москвы погиб человек

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    При пожаре в жилом доме на севере Москвы погиб человек

    При пожаре в жилом доме на севере Москвы погиб человек

    Квартира в жилом доме загорелась в московском районе Коптево.

    По данным пресс-службы Центра управления в кризисных ситуациях МЧС по Москве, сообщение о пожаре поступило 30 января в 1:29. Загорелась одна из квартир, расположенная на третьем этаже девятиэтажного жилого дома.

    Во время тушения пожара спасатели вывели с вышерасположенных этажей семь человек. Также сообщается, что в горящей квартире был найден погибший человек, передает агентство «Москва».

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