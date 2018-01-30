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    Apple вдвое сократит производство iPhone X из-за низких продаж

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    Apple вдвое сократит производство iPhone X из-за низких продаж

    Apple вдвое сократит производство iPhone X <nobr>из-за</nobr> низких продаж

    Американская корпорация Apple намерена в два раза сократить намеченный на январь-март план производства нового смартфона iPhone X.

    Основной причиной стали слабые продажи флагманской модели в конце прошлого года в Европе, Китае и США. Теперь производство гаджетов будет сокращено с запланированных 40 миллионов до 20, сообщает газета Nikkei. Производство более дешевых моделей iPhone 8 и iPhone 8 Plus продолжится по плану — около 30 млн штук за период с января по март.

    Издание отмечает, что сокращение выпуска iPhone X серьезно скажется на сотрудничающих с Apple производителях. В частности, это затронет японские компании Murata Manufacturing, Kyocera, Sony и TDK, которые поставляют платы, сенсоры для камер и аккумуляторные батареи для iPhone.

    Напомним, iPhone X был представлен 12 сентября прошлого года и поступил в продажу в начале ноября. Компания отказалась от сканера отпечатков пальцев и механической кнопки «домой» в пользу экрана, занимающего практически всю лицевую панель смартфона.

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