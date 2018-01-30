Конькобежка Граф добровольно отказалась от участия в Олимпиаде-2018

Призер Олимпийских игр в конькобежном спорте россиянка Ольга Граф, получившая приглашение от Международного олимпийского комитета на
Олимпиаду-2018, заявила об отказе от поездки в Пхёнчхан из-за невозможности выступить в командной гонке.
Ольга Граф: «Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получили более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь. В их числе и мои партнеры по командной гонке. Это исключает возможность участия олимпийских атлетов из России в дисциплине „командная гонка преследования“».
Граф добавила, что возлагала большие надежды на предстоящие Игры. По ее словам, весь четырехлетний цикл после успешного выступления на Олимпийских играх в Сочи она посвятила тренировкам с максимальной самоотдачей. Однако основная дисциплина конькобежной программы, к которой она целенаправленно готовилась — командная гонка преследования, а квоты в командной гонке россиянки лишились из-за малого количества допущенных спортсменок, передает РИА Новости.
Напомним, в начале декабря исполком МОК отстранил сборную России от Олимпиады 2018 года и дисквалифицировал ОКР. Выступать в Пхёнчхане разрешили только «чистым» спортсменам под олимпийским флагом. Позже МОК не выдал приглашения на Игры ряду ведущих российских спортсменов, среди которых, шорт-трекистВиктор Ан, лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристка Ксения Столбова и другие.
Граф добавила, что возлагала большие надежды на предстоящие Игры. По ее словам, весь четырехлетний цикл после успешного выступления на Олимпийских играх в Сочи она посвятила тренировкам с максимальной самоотдачей. Однако основная дисциплина конькобежной программы, к которой она целенаправленно готовилась — командная гонка преследования, а квоты в командной гонке россиянки лишились из-за малого количества допущенных спортсменок, передает РИА Новости.
Напомним, в начале декабря исполком МОК отстранил сборную России от Олимпиады 2018 года и дисквалифицировал ОКР. Выступать в Пхёнчхане разрешили только «чистым» спортсменам под олимпийским флагом. Позже МОК не выдал приглашения на Игры ряду ведущих российских спортсменов, среди которых, шорт-трекистВиктор Ан, лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристка Ксения Столбова и другие.
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